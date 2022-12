Tini Stoessel reveló conversación que tuvo con Rodrigo De Paul en medio de lágrimas

Cada vez se conocen más imágenes y un poco más de la historia de la pareja del mundial, se trata de Tini Stoessel, a quien se le ve muy feliz con su novio, el futbolista de la selección de Argentina Rodrigo De Paul.

Aunque en Qatar se le vio a la cantante apoyar a su novio en los diferentes partidos, al finalizar el torneo decidió dar a conocer las conversaciones privadas que tuvieron durante la concentración.

El primer partido fue uno de los más complejos para el futbolista y la selección, pues tras ser derrotados por Arabia Saudita, empezaron a recibir múltiples críticas por el desempeño de algunos jugadores, entre ellos De Paul. Además, muchos medios internacionales afirmaron que el novio de la cantante había sufrido una grave lesión que lo dejaría fuera del mundial.

Todo esto hizo que Tini tomará la decisión de irse para Qatar y apoyar a su pareja “Que él me diga ‘estoy nervioso’ o que me llamé llorando , no lo podés creer porque él es un tipo positivo”, afirmó la cantante. También hablaron del momento de la lesión, donde él había dicho que no jugaría para cuidarse, pero al final decidió ir y fue una pieza clave en el partido.

Ella estuvo con el hasta el final y al llegar a Argentina le hizo un homenaje en uno de sus shows, donde asiste el futbolista y comparte un momento en el escenario junto a su novia.

