Tiberio Cruz… ¡En constante evolución!

Te vemos en las tablas con ‘Lluvia constante’. ¿De qué se trata y cuál es tu personaje?

Trata de dos amigos policías que se conocen desde el jardín infantil, siempre se han ayudado, se apoyan el uno al otro, pero por malas decisiones ponen a prueba su amistad, su lealtad, sin saber cuál de los dos es el bueno y el malo. Es una historia de corrupción, miedo y culpa. Lo primordial en Dani, mi personaje, es su familia; él solo quiere protegerlos, pero hace las cosas sin pensarlas. Es un tipo a quien no le importa llevarse todo de frente, no sabe qué es la moral y cree que siempre está haciendo lo correcto y abusa de su poder. Es corrupto y mal hablado.

¿Qué ha sido lo más significativo de volver a las tablas en medio de la pandemia?

Después de estar encerrados casi dos años, se valora volver a estar en las tablas, volver a sentir al público en vivo. También ha sido un gran cambio dejar a mi hija en las noches y explicarle que el papá tiene que trabajar (risas).

Pronto te veremos en ‘Te la dedico’. ¿Cuál será tu personaje y cómo ha sido la construcción de este nuevo papel?

Mi personaje se llama Raúl Contreras, es un hombre impulsivo, narciso, intenso, manipulador, un maltratador de mujeres, un personaje bastante fuerte. Es la primera vez que me toca hacer un personaje como este. Todas las escenas que he hecho con mi partner (Laura Junco) han sido muy intensas. Fue un trabajo en conjunto entre el director y yo. Tuve que hacerme muchas preguntas y buscar los momentos de mi vida en los que me han agredido o maltratado, y no estoy hablando de golpes físicos, sino maltrato emocional. Así pude entender y responderme muchas de esas preguntas acerca de este tipo de comportamientos y de por qué una persona maltratada puede mantenerse en una relación así. No quise abordar este personaje juzgándolo; hice un trabajo para entender la forma de amar de Raúl.

¿Qué ha sido lo más gratificante de tu rol como papá? ¿Quieres tener más hijos?

Ser papá ha sido maravilloso, pero también he tenido mis dificultades. Criar no es fácil, a toda hora estás cuestionándote. Todo ha sido un aprendizaje, han sido dos años y medio de muchos cambios. Agradezco que en estos años de pandemia he estado tiempo completo con mi hija; verla crecer, ser una personita… Es mi adoración. Es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. No sé si tener más hijos, es algo que nos cuestiona por todo lo que está pasando a nivel mundial. Pensamos mucho en el futuro de nuestra hija. Hasta el momento creemos que no.

¿Cómo conquistan el corazón de Tiberio?

Como me conquistó Catu: con su sencillez, ser capaz de saber quién soy, quererme tal como soy, aceptar mis defectos y mis cualidades; siendo una mujer inteligente, dándome mi espacio y dejándome ser quien soy.

¿Qué otros proyectos vienen para ti?

Hasta el momento, terminar Lluvia constante y esperar a ver qué pasa. Comencé un año bastante movido, trabajando mucho y estoy muy agradecido por eso.

¿Cuál ha sido la mayor enseñanza de caminar de la mano de Catalina y qué es lo que más admiras de ella?

Las enseñanzas han sido muchas, y ha sido demasiado importante en mi vida. Me ha hecho crecer como persona, construir como pareja, entendernos. Mi admiración es total, primero que todo por ser mujer, una mujer real, por ser madre; admiro su tenacidad, su espontaneidad, su inteligencia, su belleza, su lealtad, su valentía, su honestidad, su fragilidad, su paciencia, su calma. Catu es una mujer espectacular, es mi amor.

¿Cómo inició el 2022 para ti?

Inició con mucho trabajo, terminando grabaciones de Te la dedico y entregando todo en las tablas con Lluvia constante.