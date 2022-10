Taylor Swift lanza ‘Midnights’: esta es su evolución de estilo con cada disco

Como prometió, la cantante estadounidense Taylor Swift liberó a medianoche su nuevo álbum titulado ‘Midnights’. Un conjunto de 13 canciones en las que explora de nuevo el pop como lo hizo en ‘Reputation’.

El estreno fue todo un éxito. Spotify tuvo una falla, al parecer, por la cantidad de personas que estaban intentando reproducirlo. Pero, al final, sus fans sí pudieron escucharlo y al poco tiempo (más exactamente tres horas después) la artista los sorprendió con siete canciones más que publicó en ‘Midnights (3 am edition)’.

(Sigue leyendo: Juan Duque reveló detalles de su relación con Lina Tejeiro y habló de Andy Rivera).

Para celebrar esta nueva era quisimos hacer un repaso por todas las anteriores, recordando que en total ya tiene 10 trabajos discográficos y varios de ellos han sido regrabados.

Taylor Swift (2006)

Portada del álbum debut de Taylor Swift.

Con apenas 16 años lanzó su primer álbum con el apoyo de Big Machine Records. En este explora el género country y, de hecho, una de las canciones lleva por título ‘Tim McGraw’, quien es un exponente reconocido.

Fearless (2008)

A la izquierda el cover original de ‘Fearless’. A la derecha, el de la versión de Taylor.

Dos años después salió ‘Fearless’, el álbum que la catapultaría como una estrella internacional. Seguramente recordarás éxitos como ‘Love story’ y ‘You belong with me’.

En 2021 lo regrabó para ser dueña de los derechos de cada canción y el nuevo disco a pesar de contener las mismas canciones (a excepción de seis más ‘From The Vault’ que quiso compartir con sus fanáticos) presenta a una Taylor más madura. Aspecto que se puede notar incluso en su voz.

Speak Now (2010)

Tercer álbum de estudio y ya se puede apreciar la primera aproximación a otros géneros con ‘Mine’, que tuvo su versión country y pop.

(Sigue leyendo: Piqué reacciona a la nueva canción de Shakira, 'Monotonía').

Red (2012)

Llega el año en que una nueva Taylor Swift, que dejó atrás su cabello rizado, llega a las listas musicales con una propuesta mucho más comercial.

Pese a la resistencia de algunos fanáticos, ‘Red’ se posicionó durante finales de 2012 como uno de los discos más escuchados y prueba de ello es que cada canción que fue lanzada como single obtuviera gran reconocimiento y sonara en cada show de premios.

‘We are never ever getting back together’, ‘22’ y ‘I knew you were trouble’ son algunos de estos. Además, colabora por primera vez con Ed Sheeran en ‘Everything has changed’.

De este disco sus fans atesoran ‘All too well’, canción que al parecer inspiró el actor Jake Gyllenhaal, quien era casi 10 años mayor que ella cuando fueron novios.

1989 (2014)

Con este disco Taylor se convirtió en una de las divas del pop americano. Cazó una pelea con Katy Perry y lanzó ‘Bad Blood’, lo que fue interpretado como una declaración de guerra entre ambas. ¿La razón? Una discordia tras la presentación de Perry en el Super Bowl, quien afirmó que Taylor le robó a un bailarín.

Adicionalmente, en este disco hace alusión a la fama que adquirió por ese tiempo de salir con hombres de la industria, pero no comprometerse. En ‘Blank space’ lanza dardos y escribió una de las líneas que más recordación tienen de su trabajo:

Got a long list of ex-lovers (tengo una larga lista de ex-novios) They’ll tell you I’m insane (Te dirán que estoy loca).

También aprovecha los momentos vividos junto al británico Harry Styles para componer varias canciones que indignarían a algunos, pero pronto se convertirían en éxitos. Las más evidentes son ‘Style’ y ‘Out of the woods’; en esta última utiliza un collar que él le regaló cuando salieron en diciembre de 2012.

Reputation (2017)

Los años siguientes fueron complicados. Tuvo varias polémicas y también se convirtió en blanco de la familia Kardashian y quien era el esposo de Kim, el rapero Kanye West.

Pero no fue la única, ya que también tuvo un juicio por los derechos de ‘This is what you came for’, de Calvin Harris, quien también fue su expareja.

Esto inspiraría ‘Look what you made me do’, video que tuvo en su momento el récord por más reproducciones en un día y en el que ya explora narrativas con más producción, presentándose como una figura intocable. Aquí estrena su era con pelo corto.

El video estuvo a cargo de Joseph Kahn.

(Te puede interesar: Billie Eilish y Jesse Rutherford confirman su relación con un beso en público).

Lover (2019)

En cuanto a cifras también es un álbum con millones de reproducciones. Cuenta con la colaboración de Brendon Urie, de Panic! At The Disco, en el sencillo principal. No obstante, esta no es una canción influenciada por el rock.

Este año es cuando una artista mucho más madura empieza a gestarse, pues Taylor le hace frente a quienes adquirieron su anterior disquera y expresa su inconformidad hacia Scooter Brown, quien pasó a ser dueño de sus masters.

Como dato curioso, una colombiana fue quien hizo las fotos para el álbum. Se trata de Valheria Rocha.

Folklore (2020)

A partir de aquí Taylor ya es dueña por completo de su música, por lo que también también mucha más libertad creativa. Incluso dirige sus propios videos.

Aunque había mucho expectativa ella no anunció que lanzaría ‘Folklore’, sino hasta un día antes.

Como características se puede mencionar la inclusión de otros géneros como el indie folk o el electro folk y que, en general, sus canciones aportan un sentimiento de paz y confort a quien las escucha. Y es que la cantante aborda el tema de la salud mental en ‘This is me trying’, por ejemplo.

Evermore (2020)

Apenas cinco meses después llegó un nuevo disco: ‘Evermore’, en el que explora los mismos sonidos del anterior, pero vuelve a sus raíces con el banjo.

‘Evermore’ también fue la antesala a los discos que llevan la aclaración ‘Taylor’s Version’.

Midnights (2022)

Ahora sí, de vuelta al principio de este artículo, tenemos ‘Midnights’, el más reciente trabajo de la estadounidense.

La crítica ha reaccionado positivamente y ‘Rolling Stone’ destaca la narrativa que, según la revista, navega entre una historia de amor y venganza.

Podemos concluir haciendo una mención especial a Jack Antonoff, quien es su compañero de estudio desde ‘1989’. En un post dedicado a él, la artista describe parte del proceso creativo que vivieron juntos:

Es mi amigo de por vida y hemos estado haciendo música juntos durante casi una década. Sin embargo, este es nuestro primer álbum que hemos hecho con solo nosotros dos como colaboradores principales. Habíamos estado jugando con ideas y habíamos escrito algunas cosas que nos encantaban, pero ‘Midnights’ realmente fluyó cuando nuestras parejas hicieron una película juntos en Panamá. Nos encontramos en Nueva York, solos, grabando todas las noches, quedándonos despiertos hasta tarde y explorando viejos recuerdos y medianoches pasadas.

Más noticias

Charlie Puth confirma su nuevo romance, ¿de quién se trata?

Taylor Swift anunció un avance de ‘Midnights’ en el Thursday Night Football

Carolina Cruz responde a hombre quien dijo que trabajar con ella 'era terrible'