Tatiana Orozco, exesposa de Hassam, arremete contra él por polémico video

En el año 2019, Hassam tuvo que someterse a varias quimioterapias y a un largo proceso de recuperación tras enfrentar el mieloma múltiple. El artista que interpretó a personajes como ‘Rogelio Pataquiva’ y a ‘Próculo Rico’, culminó su tratamiento en el año 2021.

La noticia de su divorcio con Tatiana Orozco, se dio en medio de una entrevista, donde el humorista contaba que ella lo había acompañado en los momentos más difíciles “Tatiana no está, estoy con las niñas y pues donde esté, espero que en algún momento se ría de esas bobadas que yo hacía”, comentó en su momento.

Recientemente Hassam subió un controversial video a sus redes sociales donde le muestra a sus seguidores el dinero que le quedó de sus separación, en este clip se lee: “Cuando me dicen todo lo que perdí por divorciarme”, mientras el comediante seca sus lágrimas con billetes de 50 mil.

De inmediato las personas en redes sociales reaccionaron al video “¿Tus hijas, qué piensan que ahora solo queda el humor?”, “tan poquita plata” “Bueno, pero se gana una infección en los ojos, con esos billetes.”, son algunos de los comentarios.

El video se hizo viral en las redes sociales y llegó hasta su exesposa, quien no dudó en responder ante las insinuaciones que hacía Hassam.

“Da risa pero no de gracioso, de raro. De pobre mental. De machista. De baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite jajaja no sea lampara. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga.”, mencionó la empresaria en su cuenta de Twitter.