Supuesto hijo de Santiago Alarcón aparece en TV con explosivas declaraciones

Instagram: @santialarconu

El pasado 6 de septiembre el reconocido actor Santiago Alarcón hizo una denuncia pública por medio de su cuenta de Instagram. En el video aseguró: “Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado”.

Acto seguido, explicó que desde hace cuatro años este hombre empezó a contactarlo para decirle algo que no se esperaba: que era su hijo.

Esta situación siguió creciendo hasta el punto en que le fue interpuesta una acción de tutela en la que se lee que lo dieron en adopción hace 30 años: “El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, añade Alarcón en el clip.

(Lee también: Matías Mier tendría nueva novia, ¿fin del matrimonio con Melissa Martínez?).

El caso ya estaba en manos de las autoridades competentes y las aguas se habían calmado, pero el mismo joven apareció en el programa de farándula ‘Lo sé todo’ y revivió la conversación.

“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, dijo en principio. Pero luego contó que se enteró de la adopción porque cuando tenía 12 o 13 años escuchó a sus padres comentando acerca de su relación con el actor de ‘El man es Germán’.



“Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”, añadió el hombre.

(Te puede interesar: Premios Emmy 2022: ganadores y mejores looks de la noche).

Mientras tanto, la actriz Chicila Navia, quien actualmente está casada con Alarcón, agradeció el apoyo de sus seguidores a su familia durante el que describió como “un momento complejo: “Tengo en mi corazón la certeza de que todo va a estar bien”.

Más noticias

Mateo Carvajal es criticado por dar regalos a su hijo

Aida Victoria Merlano se prepara para cumplir su condena: “estoy empacando ropa”

Paola Jara: qué cirugías tiene la cantante