¿Soltera en Bogotá? Conoce el evento de citas al que todos quieren ir

Te presentamos Inner Circle. Sí, es otra app de citas, pero promete no parecerse en nada de lo que has probado anteriormente. Son expertos en organizar eventos espectaculares para personas solteras y hacen todo lo posible para que sus miembros puedan conocerse y encontrarse cara a cara. Fiestas con toda la onda, tragos espectaculares y terrazas con más de 200 solteros: no nos quedan dudas de por qué estos eventos son un éxito en todo el mundo. ¿La buena noticia? ¡Llegaron a Colombia!

¿Una fiesta llena de solteros?

Primero la rumba, luego las citas. Así es como se celebran los eventos de Inner Circle. Nunca vas a sentir que estás en esos eventos de citas rápidas que dan pena ajena; es una noche para divertirse, en la que todos quieren conocer gente nueva. Así que prepárate para conocer muchísima gente: en estos eventos, tienes la libertad para divertirte con quién quieras.

El 85 % de los invitados calificó el lugar con 5 estrellas

En su último evento, Inner Circle reunió a más de 150 solteros y solteras en uno de los bares más cool de la ciudad, Mónaco Rooftop. Los miembros de la app se encontraron con una barra libre con cócteles increíbles, cerveza helada y juegos originales para romper el hielo que hicieron que todo fluya desde el principio. La noche comenzó con música en vivo por Victor Howard y luego continuó la fiesta a cargo del DJ Santi Mejía. La pista de baile estalló de gente con ganas de pasarla bien, independiente de si conocían a su próximo ‘cuento’ o no.

Reserva tu entrada para el próximo evento

Inner Circle está recién empezando. Se anuncian eventos todos los meses y, si eres rápido, vas a conseguir una entrada. Próximamente vienen happy hours, after offices y fiestas privadas hasta la madrugada. ¡No puedes perdértelo! Regístrate en la app y búscalos en la pestaña ‘Descubrir’.

¿Qué estás esperando? Es hora de que empieces a tener otro tipo de citas. Únete a Inner Circle.