Shakira y Piqué tendrían un nuevo encuentro

Los últimos meses han sido complicados para la expareja conformada por Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, pues para definir la custodia de sus hijos Sasha y Milan han acudido al juzgado.

Recientemente se supo que el ex jugador del Barcelona había accedido a que se mudaran a Miami en compañía de la cantante, con la condición de que él pudiese visitarlos cada tanto. No obstante, ese acuerdo no se había hecho oficial.

Hasta ahora. ‘El Periódico’ conoció que el próximo jueves 1 de diciembre se reunirán ambos en un juzgado y ya no podrán enviar a sus abogados a la cita, sino que deberán asistir personalmente. Se espera que allí resuelvan finalmente qué será del futuro de los pequeños.

Ahora bien, la fecha de la mudanza aún no es segura. Inicialmente se había dicho que sería en enero; no obstante, considerando el estado de salud del padre de la cantante, lo mejor será esperar a que él se recupere.

Don William Mebarak está siendo tratado en una clínica de Barcelona, donde actualmente reside la familia.

Recordemos que el último encuentro público que tuvo la expareja fue en un partido de béisbol de uno de sus hijos y no salió del todo bien.

Según constatan las fotografías, ni se determinaron, y en un momento pareciera que ella le hubiese hecho un gesto obsceno a Piqué.

