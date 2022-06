Shakira y Piqué: se defiende la joven señalada de ser su nuevo amor 'yo no conozco a Piqué'

La supuesta infidelidad de Piqué hacia Shakira es uno de los temas que más debate generan en el momento. Todos los días surgen nuevas versiones en torno al fin de este romance y frente a la supuesta infidelidad por parte de él. Cada día surgen nuevas informaciones y detalles sobre la posible persona con la que el futbolista mantiene un affaire desde hace semanas.

Lo último que se supo es que varias versiones aseguran que Shakira encontró a su esposo con otra mujer, al menos eso se desprende del Mamarazzis. Se advierte que el futbolista del Barcelona vivía desde hace tres meses solo, en la casa de soltero y que salía de fiesta con varios de sus amigos.

El programa español 'Socialité' dice que la mujer con la que estaría saliendo Pique es conocida con las iniciales de CM, que tendría solo 22 años de edad y que es una camarera de una de las empresas del jugador. CM envió una comunicación a la emisión del programa de televisión en la que habló de los problemas que le ha acarreado la versión.





“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, dijo.

Y agregó: “No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”.



Claro, de una vez los medios de comunicación en España comenzaron a investigar y, al parecer, las iniciales de la mujer serían CM y se atrevieron a afirmar que se han visto en el Camp Nou.

