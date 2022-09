Shakira y Piqué podrían llegar a los tribunales: "Ella lo tiene complicado"

Instagram: @shakira

Tras varios meses de que Shakira y Gerard Piqué anunciaran su separación, y pese a que no estaban casados, se ha complicado el proceso para resolver la custodia de sus hijos: Sasha y Milan.

Así lo afirmó el paparazzi Jordi Martín, quien ha seguido de cerca la historia: “Yo me he puesto en contacto con uno de los dos despachos y me aseguran que no hay ningún acuerdo”, dijo a ‘Socialité’ de ‘Telecinco’.

“Shakira quiere llevarse sí o sí a los niños a Miami, es su decisión y de ahí no sale”, agregó. Y esto es algo que ya se conocía.

La cantante tiene una mansión en dicha ciudad, más exactamente en North Bay Road Drive, a pocos minutos de Venetian Islands e Indian Creeks, donde residen otras celebridades. Allí es donde planearía vivir junto a los menores.

Sin embargo, Piqué ha enfatizado que debe primar el bienestar de ellos y al haber iniciado el ciclo escolar es cada vez más difícil llegar a un acuerdo. De hecho, la prensa española señala que Shakira deberá esperar por lo menos un año más en Barcelona para resolver la situación de manera pacífica o recurrir a los tribunales.

