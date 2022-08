Shakira visitó a los Dodgers en Los Ángeles junto a sus hijos 

Shakira se había visto en los últimos días junto a sus hijos en Baja California - México y compartió algunas imágenes por medio de sus redes sociales. Sin embargo, en las ultimas horas se conocieron fotos de la artista en Los Ángeles - Estados Unidos.

En las imágenes se le ve muy feliz junto a sus hijos disfrutando de las últimas semanas de las vacaciones de verano, según fuentes cercanas s la cantante. Quiere pasar tiempo con sus hijos para tenerlos lejos de todo el escándalo sobre ella.

La foto cuenta con más de 200 likes y se le ve a sus hijos con camisas alusivas al equipo de beisbol. En el caption la cantante le da las gracias a los jugadores por posar junto a su pequeños “Thanks to the @dodgers for making my kids feel at home” agregó.

En las últimas semanas la cantante había estado un poco lejos de las redes sociales y no tenía tantas publicaciones que no fueran laborales. Esta es una de las primeras imágenes de la barranquillera junto a sus hijos después de anunciar su separación con el futbolista Piqué.

