Shakira sin piedad contra Piqué y Clara Chía en su sesión con Bizarrap

El estreno de Sessions 53 de de Bizarrap y Shakira se estrenó a las 7:00 p.m. del pasado miércoles 11 de enero, desde los primeros 30 minutos después de su lanzamiento se sabía que la canción sería un total éxito. Hasta el momento el sencillo ya tiene más de 27 millones de reproducciones y es la canción número uno en el top mundial.

Una de las primeras indirectas que afirman sus seguidores que envió la cantante al deportista se trata de la forma en la cual hace los dedos Shakira mientras canta, pues hace el número dos con sus dedos, tal y como lo hacía el deportista cuando le iba a dedicar un gol. Esto hace referencia al cumpleaños de la pareja, la cantante Colombiana nació el dos de febrero de 1977 y Piqué el 2 de febrero de 1987.

La artista hace una mención especial a la nueva novia del futbolista, Clara Chía, pues en una de las estrofas de la canción cuenta sobre la persona con la que el hombre la engañó. “Tiene nombre de persona buena, CLARAmente es igualita que tú”.

Hace un gran juego de palabras y las personas lograron identificar a quién van dirigidas estas estrofas. “Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni que me supliques…Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salPIQUE”

Por otro lado, hay una parte donde se inclina un poco a hablar que una mujer como ella (Shakira) no está para andar con hombres como él (Piqué). “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”

Para finalizar, hace una mención fuerte a lo que fue su hogar, pues la cantante vivía en España junto al futbolista y sus hijos en una casa que se conectaba con la vivienda de sus suegros, algo que al parecer no era del todo agradable. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda”

