Shakira: qué relación tenía con la madre de Piqué, mencionada en la sesión con Bizarrap

Sessions Vol 53 es una de las canciones más esperadas desde que comenzó el 2023, pues algunas personas creían que la cantante Shakira iba a enviar varios mensajes a su ex Gerad Piqué. Aunque todo esto al principio fue una teoría, cuando se conoció la canción en la noche del pasado miércoles, la audiencia quedó sorprendida, pues las indirectas no fueron sólo para el deportista, también para su nueva novia y hasta para sus suegros.

Desde el momento en el cual la artista se fue a vivir a España para apoyar la carrera de futbolista de Piqué con el Barcelona, la pareja se propuso tener un buen lugar donde vivir. Sin embargo, años después ellos resultaron viviendo en una hermosa mansión junto a la casa de sus suegros, de hecho las casas estaban conectadas y tenían una sola puerta de ingreso.

Montserrat Bernabeu de 59 años es la mamá de Gerad Piqué, una mujer amante de los deportes y que desde una corta edad se volvió amante del fútbol, pues su padre Amador Bernabeu, fue uno de los grandes directivos del Barcelona.

Las mujeres compartieron juntas en varias ocasiones, de hecho en los partidos que jugaba Piqué en Barcelona, iban todos como familia a apoyar al deportista. Además, la mujer mantenía una tierna relación con sus nietos Milan y Sasha, con quien siempre se les vio compartir gratos momentos familiares.

En años pasados, durante una entrevista al medio de comunicación internacional ‘La hora del té’, Montserrat afirmó que Shakira era una buena persona “Es una persona fascinante…una mujer super sencilla y de grandes valores”, finalizó.

Durante el 2012 la cantante también hizo una chiste sobre los consejos que le daba la mujer sobre su aspecto físico, pues fue ella quién le recomendó que se cortará el cabello, pues al parecer lo tenía dañado. “El peor error de mi vida, no vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra”, agregó entre risas en una entrevista a la revista Vogue.

Hasta el momento, la madre del ex futbolista no se ha pronunciado frente a la nueva canción de la barranquillera, pero las mujeres siguen siendo vecinas, pues Shakira aún no se ha mudado a Miami y algunos medios afirman que eso pasaría hasta el segundo semestre del 2023.

