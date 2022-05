Shakira pierde la batalla para evitar juicio

La justicia española denegó el recurso interpuesto por la intérprete de ‘Te felicito’ para que se archivara la causa en su contra por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros (61 mil millones de pesos colombianos). Esta situación se dio después de las investigaciones sobre los ejercicios fiscales de la cantante entre el 2012 y el 2014. Por ahora, el equipo legal aseguró que seguirán defendiendo con pruebas contrastables la inocencia de Shakira.

La Audiencia Provincial de Barcelona no aceptó la petición de Shakira, quien comedidamente solicitaba el archivo de la investigación alegando que durante los ejercicios fiscales reclamados (de 2012 a 2014) no vivía en España, sino en Bahamas.

Sin embargo, según la decisión judicial: “con los datos obrantes cabe considerar que la recurrente era residente habitual en España”. Para llegar a esta conclusión, el tribunal comentó que “serían computables también las ausencias esporádicas a efectos de determinar si ha permanecido o no 183 días o más en territorio español al no parecer suficiente la documentación aportada para acreditar la residencia fiscal en otro país”. La Fiscalía atribuye a la esposa de Piqué, defensa del F. C. Barcelona, seis delitos de fraude fiscal por la omisión del pago que suma 14,5 millones de euros en impuestos de renta y patrimonio de los años 2012, 2013 y 2014.

Según la versión de ‘Shak’, ella vivía en España desde 2011, cuando se hizo pública su relación con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, pero mantuvo su residencia fiscal en las islas Bahamas hasta 2015. La artista asegura que continuará defendiendo su inocencia, presentando argumentos jurídicos de peso, pruebas contrastables e informes periciales, mientras se asesora por expertos en el tema.

De esta manera, ‘Shak’ estaría más cerca de ser juzgada por estos seis delitos fiscales, a la espera de que la Fiscalía presente su escrito formal de acusación y de que un magistrado determine, si lo considera, la apertura del juicio oral. Para la defensa de la cantante, no obstante, la desestimación del recurso de apelación “es simplemente un paso más del proceso, que ahora continúa su cauce habitual”. “La conducta de Shakira en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar”, agrega el comunicado de su equipo de abogados, que es enfático en asegurar que la cantante no tiene “ninguna deuda con la Hacienda española, pues procedió al pago de las cantidades tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria Española debía abonar”.

