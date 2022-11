Shakira o Piqué, ¿quién tiene más dinero?

La separación de Shakira (45) y Gerard Piqué (35) ha sido una de las más mediáticas que se recuerdan de los últimos tiempos, y no es para menos. El futbolista es una de las grandes estrellas del Barça y del fútbol español (y mundial) desde hace años y ella es la cantante colombiana más importante del planeta. Entre los dos suman cantidades desorbitadas de dinero, pero, ¿quién tiene más?

¿Y Shakira? La intérprete de Waka Waka supera sustancialmente al padre de sus hijos. Y no por poco. Es considerada como una de las cantantes con más peso en el panorama internacional y eso se refleja en su bolsillo. Su fortuna asciende a los 300 millones de dólares.

La artista ha ganado, nada más y nada menos, que 420 premios, entre ellos, 13 Grammy Latinos y 3 Grammy. Pero no solo ha amasado su fortuna con la música. La cantante de La Tortura empezó a cantar con 13 años, tiene negocios, inversiones y un cuantioso patrimonio inmobiliario al margen del futbolista.

Además, gracias a su participación en The Voice, ganó cerca de 12 millones de dólares. Ahora participa en el talent de la NBC Dancing With Myself. Y además están sus contratos publicitarios. Tiene repartidas por el mundo siete importantes propiedades: una en su Barranquilla natal, otra en República Dominicana, una mansión en Miami, otra en Capri, un ático en Nueva York, una propiedad en Punta del Este y hasta una isla en Bahamas.

A comienzos de 2021, la cantante también hizo una importante negociación: vendió sus 145 temas a Hipgnosis Songs Fund, que fue fundada en 2018 por los empresarios musicales Nile Rodgers y Merck Mercuriadis. Según The Wall Street Journal, un catálogo por el que antes se pudo pagar 41.000 euros ahora podría estar valorado entre los 4 y los 40 millones de euros.

Los millones de Piqué

El central es un negociador nato y a través de Kosmos Holding organiza, por ejemplo, la Copa Davis de Madrid. A través de esta compañía, de la que su hermano Marc es apoderado, también negoció el pelotazo de la Supercopa de Arabia. Por esta negociación, a través de la que pactó una comisión de 24 millones de euros, Anticorrupción abrió recientemente diligencias contra él y Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Con esta empresa, el ex jugador del Manchester United también gestiona los derechos de La Ligue 1, la primera división del fútbol francés. En 2018 también compró el equipo FC de Andorra y resolvió sus problemas financieros. Además, tiene una empresa familiar de gafas que opera en España y en Estados Unidos.

Entre tanto y tanto, Celebrity Net Worth, sitio web que ofrece estimaciones de los activos totales y actividades financieras de las celebridades, aseguró que el patrimonio de Piqué ronda los 75 millones de euros.