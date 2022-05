Shakira no quiere casarse con Piqué y te contamos por qué

Su romance nació en el 2010, al mismo tiempo que se realizaba el Mundial de Sudáfrica en el que España se alzó como campeón. Para esta época se hizo viral ‘Waka waka’ canción oficial del mundial y en la que Piqué salía en el videoclip. Desde entonces han consolidado su relación, viven juntos en Barcelona y tienen dos hijos en común, Milan (9) y Sasha (6).

A pesar de llevar más de una década juntos, Piqué y Shakira aún no se han casado, para muchos resulta algo difícil de creer, pero para ‘Shak’ es una decisión que los hace sentir tranquilos, así lo manifestó en una reciente entrevista:

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento” "Me gusta cómo estamos ahora, cómo funcionamos como pareja y no sentimos la necesidad de estar casados", comentaba Shakira.