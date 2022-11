¿Shakira no irá al Mundial Qatar 2022? Estos son los rumores

Instagram: @shakira

No hay duda de que la cantante colombiana Shakira es la reina de los mundiales. ‘Hip’s don’t lie’ fue el himno de la edición de 2006. En 2010, cuando la sede fue Suráfrica, nos puso a bailar con su ‘Waka Waka’. En 2014 fue el turno de ‘La La La’.

Sin embargo, en 2018 estuvo ausente y muchos expresaron la falta que hacía.

Es por ello que desde hace meses se esperaba una confirmación de que sería la encargada del acto de inauguración o clausura de Qatar 2022.

Ya está confirmado JungKook, el miembro más joven de BTS, y se rumoró que Dua Lipa y Shakira lo acompañarían.

No obstante, la cantante británica lanzó un comunicado expresando que en ningún momento lo ha considerado, pues en Qatar no se respetan los derechos humanos. Según dijo, hasta que esto cambie no sería una opción.

Y tal parece que Shakira siguió su mismo camino. Según reportan distintos medios, la barranquillera declinó la propuesta teniendo en cuenta las mismas razones de Dua Lipa.

Aunque el Mundial no ha iniciado, ya varios medios de comunicación se encuentran en el país host y han evidenciado casos puntuales tanto de discriminación como de agresión a la prensa. Este es uno de los videos:

