Shakira no acudió a reunión con Piqué tras decisión de juzgado en España

Instagram: @shakira

A comienzos de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación tras rumorarse que el futbolista le había sido infiel. Desde entonces han tenido que definir distintos temas de la mano de sus abogados, pues a pesar de no haberse casado sí compartían bienes y, sobre todo, la custodia de sus hijos.

Se ha dicho que la intención de la cantante es mudarse a Miami en compañía de los pequeños Sasha y Milan. No obstante, Piqué no estaría de acuerdo, pues su carrera está en España, siendo parte del F.C. Barcelona y no quiere separarse de ellos.

Hace dos semanas la expareja se reunió con sus representantes legales para llegar a un acuerdo. Tras el encuentro a la colombiana se le vio sonriente, por lo que se sospechó que las cosas marchaban a su favor. Pero luego salió su entrevista con la revista ‘Elle’ y la prensa española aseguró que al futbolista no le hizo gracia.

(Lee también: Shakira y Piqué asistieron a un partido de béisbol de uno de sus hijos, ¿cómo actuaron?).

En la tarde de este martes estaba pactado el segundo encuentro. Sin embargo, Shakira no asistió. Esto sorprendió a muchos de los internautas que están pendientes de la historia de ambas celebridades, pero la realidad es que fuentes cercanas ya habían alertado sobre esto.

Algunos le atribuyen su ausencia a la petición formal que la Fiscalía le hizo de ir a juicio por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. Este órgano pide, además, ocho años y dos meses de cárcel.

Los periodistas que asistieron al despacho legal de Pilar Mañé, abogada de Shakira, quisieron obtener información al respecto. “Por favor, sobre esto no me preguntéis a mí, yo soy su abogada matrimonialista”, respondió ella.

Más noticias

Natalia Reyes impacta bailando champeta con Kerry Washington en Cartagena

Hailey Bieber habla por primera vez sobre relación de Justin Bieber con Selena Gomez

Shakira es llamada a juicio por fraude fiscal en España, ¿cuántos años de cárcel piden?