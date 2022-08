Gerard Piqué captado muy romántico con su nueva novia. ¿Cómo reaccionó Shakira?

El futbolista Gerard Piqué ya no se esconde y ya no se esconde al mostrar sus sentimientos en público. En lugar tan público como es un concierto, el futbolista catalán daba un paso adelante al dejarse ver en compañía de su nueva pareja y dedicarle varios gestos de cariño delante de todo el mundo.

Que el jugador del FC Barcelona rehaga su vida tras su separación de Shakira no es ningún secreto, pero que proclame ya su amor por otra persona, a tan poco tiempo de separados, evidencia otra cosa.

El deportista acudió al concierto del cantante Dani Martín en el Summerfest Cerdanya, acompañado por su nueva supuesta novia a la que los medios británicos identifican como Clara Chía Martí. Se trata de una joven estudiante, doce años menor que el futbolista, que ha trabajado para él organizando eventos en su empresa Kosmos Studios.

Además, según contó Telecinco, en ese momento estaban acompañados por el padre y el hermano del deportista y otros amigos.

Este es el hecho que habría provocado el enfado de la cantante colombiana con su ex, según cuenta Socialité de fuentes cercanas a la artista. Al parecer, entre Piqué y Shakira existiría un supuesto pacto de no agresión tras su ruptura por el cual ambos cuidarían al máximo sus apariciones públicas con otras personas.

Para no hacerse daño y siempre pensando en el bienestar de sus hijos, habrían acordado no mostrarse de momento muy entregados a sus nuevas parejas ante la mirada indiscreta de la gente. Aunque cada uno está haciendo ya su vida por su cuenta desde hace meses, la idea sería mantener el tacto mínimo entre ambos durante al menos un año para que esta etapa que no se haga más difícil de lo ya de por sí es.