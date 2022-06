Shakira le encontró a Piqué video sexual de él en el celular, el cual les enviaba a otras mujeres

El drama de la separación de Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin. ‘TvNotas’, un medio mexicano, obtuvo en exclusiva declaraciones de un allegado a la pareja que explicó las razones del divorcio y los rumores de una infidelidad.

La relación de la cantante y el futbolista duró doce años. Por ello, la noticia de su divorcio fue toda una sorpresa, al igual que los motivos. La fuente le comentó al medio citado que la infidelidad sí ocurrió.

“Ella se enteró por un video que no solo evidencia que Gerard le fue infiel, sino que está muy subidito de tono, pues él se está autosatisfaciendo sexualmente. Obviamente, ni ella ni él quieren que sus hijos se enteren de todo eso, ellos solo saben que mamá y papá ya no se entienden y que ahora vivirán separados. Y bueno, al parecer no era la primera vez que él le había puesto los cuernos a Shak…”, aseguró la persona al medio.

Además, dijo que la diferencia de edad le generaba inseguridad a la cantante, por lo que le revisaba el celular a su esposo y terminó encontrando el video.

“También encontró unas fotografías también muy candentes que le envió no solo a una chica, sino a varias, a las que les decía lo mismo, que ellas le provocaban que se pusiera así de ‘prendido’”, aseguró.

La entrevista tiene varios matices y revelaciones. Entre ellas que sus allegados sabían de la crisis del matrimonio desde hace varias semanas. Sin embargo, ambos estaban intentando manejar la situación con prudencia, haciendo las respectivas separaciones

En medio de los rumores de infidelidad, la fuente dijo que esta no era la primera vez que ocurría, que Shakira “ha sabido de algunas y de muchos rumores, ya que su oficina de prensa o su hermano le dicen todo. Aparte, en los casi doce años que llevan juntos, se ha rumorado por ahí que Piqué es ‘oji alegre’, y pues ahora con esto, le salen más trapitos al sol”.

Respecto al futuro de los niños, aseguró que ambos tienen ideas diferentes. “Pues con todo esto, Shakira ya no quiere seguir viviendo en Barcelona, a donde se afianzó por el trabajo de Gerard, pues su carrera le da a ella más libertad de radicar en donde quiera, pero pues él no podía salir de su ciudad. Ella en realidad no tiene acá familia o amigos cercanos, aparte de los de Piqué, y al parecer quiere regresar a su mansión en Bahamas, donde vivía antes de que formaran una familia. El problema es que Gerard no quiere que los pequeños se vayan, pues alega que además de que nacieron en la capital catalana, ahí se han criado, van al colegio, tienen a sus amiguitos”.

Por el momento no se sabe si habrá un pleito legal por la custodia, pero no se descarta.

Por otra parte, aseguró que no hay mayor relación de la canción ‘Te felicito’ de Shakira con el caso. “Las coincidencias existen”, dijo.

En general, sigue habiendo un panorama poco claro sobre lo que pueda suceder con este escándalo. Pero lo que es cierto es que parece que no tiene un final cercano.