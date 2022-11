Shakira hizo su debut en gran campaña de moda y habló sobre su álbum

"Tras la tormenta siempre llega la calma", reza el refrán. Y este dicho popular se está cumpliendo con exactitud en la vida personal y profesional de la cantante barranquillera Shakira luego de su rompimiento con el exfutbolista español Gerard Piqué.

La tarde de ayer se confirmó que la pareja llegó a un acuerdo a favor de la cantante, quien el próximo año se mudará a Miami en compañía de sus hijos, Sasha y Milan; y hoy, la intérprete de Te felicito deslumbra en la campaña navideña de la casa de moda británica Burberry.

“Sinceramente, estoy muy emocionada. Es la primera vez que hago una campaña de moda como esta, y Burberry es una marca tan icónica”, comentó la superestrella sobre su papel en la campaña para Vogue. “Para mí, Burberry es la elegancia personificada y atemporal: la moda es un mundo en constante cambio, en constante evolución, y Burberry se las arregla para evolucionar con el tiempo, pero siempre mantiene su estilo distintivo y elegante”.

El video también ha sido una excusa para que la cantante recuerde sus navidades tan especiales en su natal Colombia. “Como hace calor en esa época allá, todavía hay mucha vida en las calles”, dijo. “Tiene un toque realmente mágico que todavía asocio con la Navidad hasta el día de hoy”.

Su debut para la firma de moda es así una manera alegre de cerrar su 2022; y, según confirmó, habrá nuevo material oficial para el próximo año.

“Me estoy preparando para sacar un nuevo álbum, que no puedo esperar para compartir. He estado trabajando en ello durante un tiempo y pensé que la inspiración se agotaría, pero todavía me siento muy feliz de entrar al estudio. Me siento tan lista para 2023 y todo lo que me tiene reservado”.