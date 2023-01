Shakira hace pedido especial a sus hijos sobre la mamá de Piqué

Muchos comentarios ha suscitado la canción de Shakira junto al Dj y productor argentino Bizarrap, Session #53, donde la cantante barranquillera rompe el silencio sobre sus sentimientos frente al sonado rompimiento con el futbolista español Gerard Piqué, con quien llevaba más de 11 años de relación.

Las frases de su canción fueron como dardos que apuntaban a cada aspecto de la relación que tenía con el exfutbolista, incluso, hubo una que llamó muchísimo la atención de la prensa y fanáticos, que tenía que ver con la mamá de Piqué, “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Esto, a raíz de que el jugador, quien compró una casa para sus padres que conectaba con la casa de la pareja. Aunque en su momento se dijo que las mujeres tenían una buena relación, con el paso del tiempo se demostró lo contrario.

Incluso, se ha filtrado un video de Monserrat, madre de Gerard, callando con sus manos - y de forma muy agresiva a la colombiana-, ante la mirada impávida y silenciosa del jugador.

El video corresponde a la entrega de un galardón para Gerad Piqué en España, allí le entregaban el premio como mejor deportista catalán. A este evento asistió la cantante y los padres del futbolista, quienes se rumora se vieron molestos por el atuendo de la artista.

Shakira asistió con un vestido negro corto que permitía ver que no llevaba ropa interior en la parte superior. Muchos afirman que este pudo ser el motivo de la discusión, pues Montserrat la obligó a ponerse la chaqueta y cuando la mujer intento decir algo, simplemente decidió callarla.

La decisión



Además, este jueves se hizo pública una nueva petición muy especial de la cantante a sus hijos menores: no llamar a la mamá de su ex, 'abuela', según la revista Lecturas de España, aunque aún no se tiene muy claro cuál es la razón para ello.

Por otro lado, esto se suma a la inquietante bruja que puso la cantante en la ventana de su casa y que mira directamente a la casa de los padres del exfutbolista.

