Shakira habría hecho dura exigencia a Piqué

Se acerca la fecha decisiva en la que la expareja conformada por Shakira y Gerard Piqué firmarán los papeles que definen la custodia de sus hijos.

Hasta donde se sabe, la colombiana se mudará a Miami en compañía de los pequeños y se espera que sea en enero del otro año. Sin embargo, está pendiente de que su padre mejore, pues continúa siendo tratado en una clínica de Barcelona.

Ahora, ‘Informalia’ ha revelado que para que esto suceda la cantante hizo una exigencia importante y es que Piqué no considere ni siquiera mudarse a Estados Unidos. Y es que mucho se ha rumorado acerca de si el ex jugador del Barcelona estaría buscando un vínculo laboral con dicho país para residir allí.

No obstante, una fuenta cercana a la expareja le dijo a ese medio que "eso no va a pasar. No va a fichar por el Inter de Miami. Es cierto, que el director técnico es íntimo amigo suyo porque estuvo en el Barça, pero la intención del ex futbolista no es estar allí más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones”.

Shakira no quiere que se instale allí y se lo pidió en la reunión.

La razón sería que la colombiana está muy dolida con Piqué. Según afirma ‘Informalia’: "No le va a perdonar nunca. Le ha hecho muchísimo daño. Gerard se ha portado muy mal con ella, ha jugado sucio".

Además, recordemos que el español a pesar de no estar en el Barcelona ha dicho que es el único equipo para el que jugaría y que seguirá alentándolo así sea como hincha. De hecho, se rumora un posible cargo directivo dentro del club.

