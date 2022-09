Shakira habla por primera vez de su separación con Piqué

Instagram: @shakira

Luciendo vestidos de Dior, Etro, Carolina Herrera y Johanna Ortiz, Shakira apareció en la portada de la edición digital de octubre de la revista ‘Elle’. Así, en una de las entrevistas más íntimas que ha brindado a lo largo de su carrera, se sinceró sobre su situación actual.

La artista no tuvo filtros ni reparo en aceptar que esta es “su hora más oscura”, y no es para menos: está pasando por una de las separaciones más mediáticas que hemos presenciado y, a la vez, se enfrenta a la Fiscalía española por una supuesta evasión de impuestos.

Sin embargo, brilla en el ámbito profesional y aún conserva una familia hermosa, a la que se ha aferrado para superar lo vivido.

“El amor es lo que nos impulsa y nos sostiene también”, aceptó Shakira en la entrevista. No obstante, a causa del amor vio cómo se rompió en pedazos, por lo que aún es difícil para ella hablar del tema.

La cantante anunció que ella y el futbolista Gerard Piqué habían tomado caminos distintos en junio de este año, después de que se rumorara que el español le había sido infiel. Actualmente, él está en una nueva relación con la joven Clara Chía.

Es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzis acampando frente a mi casa 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?.