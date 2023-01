Shakira: Filtran video de la mamá de Piqué callando a la Colombiana

Sessions Vol. 53 dio mucho de qué hablar en redes sociales, debido a que muchos consideran que durante toda la canción la cantante colombiana manda múltiples indirectas a su ex esposo Gerad Piqué, Clara Chía y hasta a la mamá del futbolista, Montserrat Bernabéu. Por esta razón, la relación de Shakira y su ex suegra se dañó totalmente o así se ve en los últimos videos que se han filtrado en medios de comunicación internacionales.

Con la frase “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda” la mujer envía una indirecta al jugador, quien compró una casa para sus padres que conectaba con la casa de la pareja. Aunque en su momento se dijo que las mujeres tenían una buena relación, con el paso del tiempo se demostró lo contrario.

Por medio de Twitter está circulando un video que confirma que la cantante y su ex suegra no eran las mejores amigas, allí se ve como Montserrat toma la cara de Shakira para callarla, Piqué se encontraba con ellas, pero no se pronuncia al respecto.

El video corresponde a la entrega de un galardón para Gerad Piqué en España, allí le entregaban el premio como mejor deportista catalán, a este evento asistió la cantante, quien en ese momento era su esposa y los padres del futbolista, quienes se vieron molestos por el atuendo de la artista.

Shakira asistió con un vestido negro corto, allí se podía ver que no llevaba ropa interior en la parte superior, pues su escote permitia que esto se evidenciara, muchos afirman que este pudo ser el motivo de la discusión, pues Montserrat la obligó a ponerse la chaqueta y cuando la mujer intento decir algo, simplemente decidió callarla.

Shakira acompañaba a Piqué a las premiaciones (GTRES).

