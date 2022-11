Shaira habló de su vida amorosa y sobre rumores con Jhonny Rivera

Shaira fue concursante y ganadora del programa 'Factor XS' en el año 2011, en ese momento tenía ocho años y se convirtió en una de las más admiradas por su talento. Desde entonces se dedica a la música ranchera y popular.

Uno de los temas que genera curiosidad entre sus seguidores es su vida amorosa, pues hace unos meses se creó el rumor de que la cantante salía con Jhonny Rivera, estas versiones fueron negadas por Shaira quien aseguró ante los medios que solo tenían una amistad, pero que sí le gustaban los hombres mayores.

En medio de una entrevista, la joven santandereana fue abordada nuevamente para preguntarle sobre su vida amorosa, a lo que ella respondió: “Hacen como relaciones con gente que nada que ver, pero yo no publicaría mi relación porque siento que hace parte de mi intimidad, de mi privacidad”, aseguró Shaira.

Al cuestionarle sobre sus preferencias, la cantante de ‘Caminos Separados’ dijo: “Que si me gustan mayores, que si me gustan menores. Me gustan todos. Ahora estoy en una etapa en la que me gustan los pequeños, los niños de mi edad y los niños grandes”, añadió.

Según asegura Shaira, tantos rumores sobre su vida amorosa la han vuelto fuerte: “Yo creo que uno aprende a hacer callo. Yo no me voy a dejar afectar por nada, sigo mi vida trabajando, contenta y haciendo mi carrera que es lo más importante para mí, y que el resto me resbale”, finalizó.

