Selena Gómez y Hailey Bieber aparecen juntas tras años de rumores de rivalidad

Selena Gómez, la superestrella del pop, de 30 años, y la modelo, Hailey Bieber, de 25, coincidieron en la segunda gala anual del Academy Museum of Motion Pictures el sábado por la noche en Los Ángeles, semanas después de que Hailey apareciera en el podcast Call Her Daddy y negara los rumores de que “robó” a su esposo Justin Bieber de su ex novia Gómez.

Las dos famosas parecían ser las mejores amigas en el evento de Los Ángeles, ya que sonrieron mientras posaban para una sesión de fotos improvisada. En una foto, se puede ver a Selena con su mano en la pierna de Hailey, y en otra, tiene una amplia sonrisa en su rostro mientras se paran cerca la una de la otra.

La demostración pública de hermandad de Selena y Hailey se produce después de la conversación explosiva de la primera en el podcast de Alex Cooper en septiembre, cuando abordó los rumores de una disputa entre ella y la estrella de Only Murders in the Building.

Aparentemente, ambas mujeres han intentado cerrar los rumores de mala voluntad entre las dos varias veces a lo largo de los años, y esta vez, Hailey dijo directamente que “no se caracteriza por meterse en la relación de alguien”, y explicó que es “todo amor” entre ella y la ex pareja de Justin.

“Puedo decir, sin rodeos, nunca estuve con él cuando él estaba en una relación con alguien, ese es el punto final de este tema”, dijo Hailey cuando le indagaron sobre la línea de tiempo de su romance con Justin, de 28 años, con quien desde entonces ha estado casada por más de cuatro años.

Te puede interesar:

(Piqué tendría que usar camiseta del Barcelona con el logo de Shakira)

(James Corden vetado en un restaurante de Nueva York por maltratador)