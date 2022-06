Selena Gomez reveló detalles de su ruptura con Justin Bieber: 'Fue una etapa realmente difícil'

Selena Gomez tuvo que lidiar con el dolor que le dejó su ruptura con Justin Bieber y estos sentimientos los plasmó en su canciones: “Love You to Lose Me” y " Look at Her Now". En su momento, la cantante afirmó que le costó mucho enfrentar que su ex la hubiera cambiado tan pronto. Por eso le dedicó un verso que hace referencia a que él “la reemplazó en dos meses”, Selena volvió a recordar que ver a un exnovio mudarse tan fácilmente es más doloroso que la ruptura.

Selena también contó que ahora su vida en diferente y está feliz."¡Pero ahora es divertido! ¡Me gusta, estoy sonriendo! Es tan grande. … Es todo, desde feliz y emocional hasta simplemente darse cuenta y sentirse frustrado. Solo quería validar todos esos sentimientos porque eran realmente reales para mí", cuenta.

“Estoy realmente agradecida también porque lo he experimentado un millón de veces antes, y esa es la parte desafortunada de lo que hago. Todo es muy real para mí, y estoy seguro de que es solo entretenimiento para otras personas; pero creo que me había vuelto insensible y sería estúpido de mi parte si no reconociera lo que sentí porque sería mentira y eso es todo lo que pretendo ser y hacer... Me dolió mucho, pero pude pasar la página y seguir adelante y ahora me siento bien y tranquila con lo que pasó".

"Creo que es por eso por lo que he esperado tanto tiempo para expresar lo que he sentido. Siempre voy a ser honesta con la gente. En realidad, fue algo positivo que pude experimentar que fue tan hermoso y feo como lo fue. Creo que es hermoso haber podido convertir esto en un nuevo capítulo", reveló.