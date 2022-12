Selena Gómez habla de su nueva música en The Tonight Show

La artistas no ha parado durante los ultimos años y por esos sus seguidores la han visto en multiples proyectos, como actriz o cantante. Selena ha sido la principal protagonista de varias series en plataformas de streaming, es la protagonista del documental sobre salud mental 'My Mind & Me' y sigue con su programa de cocina 'Selena + Chef'

Pero al parecer, eso no es todo, pues la prioridad en la vida de la cantante sigue siendo la música, en la cual viene trabajando en segundo plano todo los días de su vida. Así lo contó en el famoso programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon; donde le contó a todos sus seguidores sobre su apretada agenda de fin de año, pero también de todo lo que viene para su vida.

Fallon le preguntó a la artista "¿sugiere el ultimo sencillo que habrá más música?" a lo que ella le contesto "exacto" y explicó que desde hace algunas semanas viene trabajando en eso, para sorprender a todos sus fans en el 2023. El ultimo álbum de Selena fue 'Rare' en el 202 y alanzo el puesto número uno en la lista de los Billboard 200.

"Estoy muy acostumbrada a escribir canciones para chicas tristes. Pero estoy lista para divertirme y creo que a la gente le va a gustar", afirmó Gómez, con gran emoción en su rostro por lo que viene. Además, la tercera temporada de 'Only Murders' se hará en enero del próximo año, por lo que no dejará de trabajar en ningún momento.

Resaltó que sigue trabajando en diferentes obras de caridad y sigue haciendo proyectos en pro de la salud mental de todos "Se que no dejaré esta lucha hasta el día que me muera. La salud mental es increíblemente importante y debemos centrarnos en ella", afirmó la artista. La entrevista terminó con la cantante jugando con Jimmy Fallon, mientras le contaba que en este momento de su vida, se encuentra muy bien.

