Selena Gomez habla de su documental 'My Mind and Me'

Hay un momento al principio de Selena Gomez: My Mind and Me, el nuevo documental que se estrena el 4 de noviembre en Apple TV+, en el que la estrella admite ante las personas reunidas en su camerino: ‘Mi cuerpo es muy joven’, y con esto se refiere a la forma en que un determinado atuendo enfatiza (o no) su figura, haciéndola parecer, como ella dice, ‘como una niña de 12 años’.

Pero esto es algo más que una valoración de su vestuario; es también un gesto hacia una de las tensiones centrales en la carrera de la estrella y en la realización de esta película: Hablamos de la presión que puede imponer la conciencia de los demás. ¿Verán sus fans a la estrella de Disney que una vez fue? ¿O verán a una cantante poderosa que ha florecido por derecho propio? ¿Cómo contribuyen su ropa, su comportamiento, su actuación (especialmente cada movimiento que da) a las narrativas que sus fans y detractores construyen sin descanso?

El cineasta, Alek Keshishian, quien trabajó por primera vez con Gómez en el vídeo musical de Can't Keep My Hands to Myself, pero él es probablemente más conocido por el innovador e íntimo documental filmado casi siempre en el backstage de los conciertos de Madonna: Truth or Dare, fue el encargado de dirigir a Selena.

En cierto modo, el documental My Mind and Me es un recuento cronológico de los últimos seis años de la vida de Selena Gómez: las giras, las crisis de salud física y mental que se aceleraron en esos años, la cancelación de su gira Revival, una pausa de dos años entre tours, un viaje a Kenia para hacer obras de caridad, la pandemia, un viaje a la Casa Blanca para hablar de los planes de educación sobre la salud mental en las escuelas primarias.

Pero también ofrece una visión sin precedentes de la forma en que estos eventos se vieron afectados por lo que estaba pasando en la cabeza y el cuerpo de Gómez. Especialmente, en 2019, cuando tuvo un colapso y fue oficialmente diagnosticada con trastorno bipolar.

De manera conmovedora, vemos el momento en que Gómez decidió hacer público su diagnóstico preciso, y todas las dudas que sintió al hacerlo, aunque tenía claro (por su instinto) de que una mayor apertura podría conducir a una mayor desestigmatización del tema.

My Mind and Me de Selena Gómez no es una acusación a los medios de comunicación al estilo de Framing Britney Spears u otros documentales que han expuesto la implacable presión de ser una mujer joven y famosa en Hollywood.

La cantante Selena Gómez habló con la revista Vogue y retomamos algunos apartes de la charla.

"Definitivamente, tuve momentos en los que estaba súper entusiasmada. Pero también hubo momentos en los que me sentí nerviosa. Estás muy vulnerable. Para ser honesta, puede ser un poco incómodo incluso verlo. Pero cuando Alek estaba allí y era sólo Alek, me sentía cómodoa Como cuando mi lupus estaba en erupción. Lo filmó, pero filmó un poco y luego estuvo allí acompañándome", revela Selena Gomez.

¿Es más difícil salir en un documental exponiéndose, o escribir una canción con un mensaje directo?

"Definitivamente quiero esconderme después de que esto salga a la luz. Tuve que separarme del proceso y entender lo que sentía, y que la película iba a ser vista por otras personas. Así que me estoy sacrificando un poco. Ya sabes, me encanta mi trabajo, pero al final del día, quiero ser impactante de alguna manera. Y si eso es compartiendo una parte de mí misma que no es necesariamente bonita y arreglada, es de esperar que haya gente que pueda mirar eso y pensar: ‘Oh, tal vez yo me sienta así’, o, ‘no sabía que se podía obtener este tipo de ayuda’", asehura la cantante y actriz.

¿Tienes algún consejo para los amigos y familiares de las personas que sufren problemas de salud mental?

"No me gusta ese enfoque en el que me hagan sentir como una paciente. No me gusta lo que se siente. Mi consejo para esas personas sería estar ahí presentes como amigos. Y siento que a veces no quieres que te cuiden. Sólo quieres tener un amigo. Y escuchar, y amar incondicionalmente", puntualiza la cantante a la revista norteamericana.

