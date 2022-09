Selena Gomez: fecha de estreno y dónde ver su documental ‘My mind and me’

Instagram: @selenagomez

Selena Gomez es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. Ha labrado su carrera en la actuación desde muy temprana edad, luego hizo un salto a la música, incluso ha sido productora de shows como ’13 reasons why’, y ahora es empresaria, pues cuenta con una de las marcas de maquillaje más importantes del mercado.

Pero lo que el público no ve es que detrás de todo ese éxito hay altibajos, más de los que a cualquier persona le gustaría vivir.

(Te puede interesar: Shakira no acudió a reunión con Piqué tras decisión de juzgado en España).

La estadounidense de 30 años suele abrir su corazón para hablar de, por ejemplo, el trasplante de riñón que necesitó por las afectaciones que le produjo el lupus. Así mismo, a través de su línea de cosmetología pretende alentar a las mujeres para que se sientan bellas y seguras de sí mismas. Y esta sensibilidad será proyectada en un nuevo documental titulado ‘My mind and me’.

Este miércoles 28 de septiembre se liberó un episodio del podcast ‘Call her daddy’, en el que Hailey Bieber estuvo como invitada y respondió a preguntas muy directas acerca de su relación con el canadiense Justin Bieber, y de cómo la afectó que la compararon con su ex, Selena Gomez.

Así mismo, envió un mensaje a quienes la acusan de haberse ‘metido en la relación’:

No estuvimos juntos ni una sola vez cuando él estaba con ella. Jamás haría eso, no estoy interesada en romper parejas y no me educaron en eso. Yo conozco a Justin desde que yo tenía dieciocho años.