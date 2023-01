Selena Gomez está saliendo con Drew Taggart de The Chainsmokers, según rumores

¡Selena Gomez le está dando al amor una oportunidad más! Según Us Weekly, la cantante, actriz y empresaria de 30 años está saliendo con Andrew "Drew" Taggart, de 33, de The Chainsmokers. "No están tratando de ocultar su romance escabulléndose en clubes exclusivos para miembros". dijo una fuente al medio de comunicación.

La fuente reveló que su romance es “muy casual y discreto” y que por lo general “van a los bolos y al cine”. La persona con conocimiento directo de la relación también dijo que Selena es muy "cariñosa" y que "difícilmente puede quitarle las manos de encima".

Según lo informado por Hollywood Life, en 2022, Drew estuvo vinculado a la hija menor de Steve Jobs, Eve Jobs, pero parece que no funcionó.

Antes del rockero, Gómez salió con Zedd, The Weeknd, Niall Horan, Charlie Puth y Justin Bieber.

En 2022, durante un episodio del podcast “On Purpose” de Jay Shetty, Selena dijo que tiene esperanzas a pesar de sus angustias. “Siento que entregarme por completo a algo es la mejor manera en que puedo amar”, dijo. “Pero nunca quise que el dolor que soporté me pusiera una especie de protección, una armadura, por así decirlo, y nunca dejé que eso sucediera porque todavía creo y todavía espero”.

