¿Selena Gomez dejó a un lado a Francia Raísa, amiga que le donó un riñón?

La cantante estadounidense Selena Gomez ha sido tendencia en los últimos días tras el lanzamiento de su más reciente documental, titulado ‘My mind & me’.

En este se abre como nunca antes en temas que respectan a la salud mental, contando los altibajos que ha atravesado y agradeciendo a quienes han estado con ella.

En este sentido, también participó de entrevistas para programas de televisión y medios escritos, en los que se refirió también a su posición en la industria musical.

Fue así que pronunció la frase: “Nunca he encajado en un grupo de amigas compuesto por celebridades. Mi única verdadera amiga en la industria es Taylor”, refiriéndose a Taylor Swift.

En su momento no causó gran revuelo, más bien los fans lo tomaron como un lindo gesto hacia la cantante. Sin embargo, quien no lo tomó bien fue Francia Raísa, amiga de Selena que le donó un riñón cuando necesitó un transplante producto del lupus que padece.

Raísa comentó una publicación de ‘E! News’ con el término “interesante” y de inmediato el público sacó sus conclusiones.

Por su parte, Selena se pronunció en TikTok, afirmando: “Lamento no haber mencionado a todas las personas que conozco”.

Vale decir también que sus Selenators (como se hacen llamar sus fans) salieron en su defensa, aclarando lo evidente: la intérprete de ‘The heart wants what it wants’ se refería a la industria musical y Raísa no pertenece a esta, sino que es actriz.

Así mismo, Gomez dejó de lado nombres esenciales como el de Raquelle Stevens, quien ha sido su roca en todo el proceso de sanación que vive, tal y como lo mostró el documental. No obstante, ella no ha hecho ningún reproche.

