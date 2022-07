Selena Gomez cumple 30 años más empoderada que nunca

Instagram: @selenagomez

Este 22 de julio cumple 30 años la talentosa Selena Gomez, quien comenzó su carrera artística como actriz en ‘Barney’, pero más tarde exploró muchas otras facetas.

Pasó de ser chica Disney a labrar su propio camino como cantante, productora, embajadora de causas humanitarias y empresaria. Esta es su historia.

Sus inicios

No debe sorprender que su nombre sea Selena, pues, de hecho, fue inspirado por la cantante Selena Quintanilla, quien continúa siendo un ícono para todos los latinoamericanos. Y es que su padre es mexicano y su madre también era admiradora de la intérprete de ‘Amor prohibido’, de ahí que quisieran hacerle un homenaje a través de su hija.

Gomez nació en una ciudad de Texas, Estados Unidos, y su vida no fue precisamente fácil. Mandy Teefey la tuvo a los 16 años y cinco años después se separó, asumiendo el reto de criarla sola y llegando a pasar necesidades.

Sin embargo, tiempo después la vida les sonrió cuando Selena desarrolló interés por la actuación y consiguió participar en ‘Barney y sus amigos’ junto a quien fue su mejor amiga, Demi Lovato.

De ahí en adelante vinieron más personajes en la serie de ‘Zack y Cody’ y en ‘Spy Kids’, pero no fue sino hasta 2007 que interpretó a ‘Alex Russo’ en ‘Los hechiceros de Waverly Place’ y consiguió fama mundial.

Selena Gomez & The Scene: su primer acercamiento a la música

Gomez inició en la música grabando bandas sonoras, como la conocida ‘Tell me something I don’t know’ para ‘Another Cinderella Story’. Luego de eso formó su propia banda: Selena Gomez & The Scene, proyecto con el que publicó su primer álbum de estudio titulado ‘Kiss & Tell’ y del que destacamos canciones como ‘Naturally’ y ‘Falling Down’.

Al año siguiente, en 2010, exploró su lado latino con la versión en español de ‘Ghost of you’ y ‘A year without rain’.

Lado que vimos nuevamente con la grabación de algunas canciones de Selena Quintanilla, incluidas en el álbum ‘For you’, y con el EP ‘Revelación’, en el que canta en su totalidad temas en español y colabora con exponentes del género urbano como Rauw Alejandro y Myke Towers.

La búsqueda de sí misma

Muchos creerían que al estar en una posición como la de Selena la vida es más fácil. ¿Por qué no? Si tienes fama y dinero. Pero nada se aleja más de la realidad.

Es de amplio conocimiento que su relación más conocida, con el cantante Justin Bieber, derivó en un amor tóxico que retrata muy bien en ‘The heart wants what it wants’. Luego de la ruptura y de lidiar con problemas personales atados a la depresión le fue difícil subirse a un escenario.

De hecho, una de las presentaciones más especiales para sus fans es la de los American Music Awards de 2014, cuando cantó por primera vez este tema en vivo, provocando que casi rompiera en llanto allí mismo y haciendo un arreglo de la canción al final con la frase “pensé que eras el indicado”.

Lo que vino después fue un quebranto en su salud muy delicado. La cantante y actriz siempre ha afrontado con valentía que padece lupus, y ha permitido que sus fans la sigan en el tratamiento de esta dura enfermedad que ataca su sistema inmune.

Este diagnóstico suele presentarse de diferentes maneras y generalmente afecta a los órganos del cuerpo que están sanos, deteriorando su funcionamiento normal. Por eso, en septiembre de 2017, fue operada tras necesitar un trasplante de riñón.



Una de sus mejores amigas decidió ser la donante, frente a lo que Selena comentó: “No hay palabras para describir lo agradecida que estoy con mi hermosa amiga Francia Raisa”.

Todas esas situaciones la han llevado a un camino personal para cultivar el empoderamiento. Se ha sometido a rehabilitación para tratar su depresión y la música también la ha ayudado.

En 2020 le confesó a la revista ‘Interview’ cómo escribió ‘Lose you to love me’ y esto dijo: “Lo escribí a principios del año pasado cuando acababa de salir de tratamiento. Fue un momento en el que pensé: 'Estoy lista para ir al estudio con personas en las que confío y comenzar a trabajar en canciones'. (…) Cuando escribí la canción, básicamente estaba diciendo que necesitaba tocar fondo para entender que había un enorme velo sobre mi rostro”.

Su faceta de empresaria

Todo lo anterior nos lleva a su faceta actual, una en la que no necesariamente está delante de los focos para desarrollar cercanía con sus seguidores y ayudar de alguna manera.

Gomez lanzó su marca de maquillaje llamada ‘Rare Beauty’, que traduce ‘poco común’ o ‘excepcional’, para combatir estereotipos, pues según ella: “Hay mucha presión para que seas de alguna manera. (…) Es una marca que trata sobre aceptar quién eres, amarte como eres y como luces. Es un lugar seguro para que las personas se sientan cómodas sabiendo que está bien no verse como los demás”.

A través de su línea también crea conciencia sobre la salud mental y no duda en compartir mensajes de aliento a quien los necesite.

En la actualidad aparece en ‘Only murders in the building’ junto a la modelo y actriz Cara Delevigne, y juntas están revolucionando las redes sociales. Así que si te gustaría celebrar el cumpleaños de Selena de alguna manera ¡te recomendamos ver la serie!

