Selena Gómez abre su corazón en su documental 'My Mind and Me'

El documental muestra los momentos más difíciles que ha atravesado Selena desde 2019. Foto: Apple TV.

Después de varios años cocinándose, el documental ‘My mind & me’ de Selena Gomez ya está a disposición del público, y el encargado de dirigirlo fue Alek Keshishian, famoso por ‘Truth or dare’ de Madonna.

Precisamente, quienes han visto ambos documentales señalan que tienen en común lo honestos que son.

“Después del de Madonna dije que nunca haría otro documental musical y estoy muy feliz de no haberlo hecho. No creo que este sea uno. (...) A diferencia de muchas celebridades que conozco, ella no tiene un escudo, no finge ser otra persona”, señaló Keshishian en la rueda de prensa tras la premiere. Ambos se conocieron cuando él dirigió el videoclip de ‘Hands to myself’.

A la pregunta “¿Por qué exponerte de esta manera?” Gomez responde: “No voy a mentir y decir que no hubo momentos aterradores, pero espero que estiendan que mi propósito aquí es conectar con otras personas y ayudarlas”.

De alguna forma me estoy sacrificando para que los demás tengan conversaciones que son difíciles.

De hecho, la artista confiesa que no pudo ver el documental junto a los asistentes porque “sería muy difícil”.

‘My mind & me’ está disponible en Apple TV y puedes acceder de forma gratuita activando la suscripción aquí: http://apple.co/selenagift

