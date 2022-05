¿Sebastián Yatra afirmó que Camilo no está enamorado de Evaluna?

Un nuevo escándalo se filtró a raíz de un vídeo que está circulando en el que el cantante colombiano Sebastián Yatra le asegura a la presentadora argentina Susana Giménez que los cantantes Camilo y Raw Alejandro no están enamorados de sus respectivas parejas. Así lo evidenció un video en el que la presentadora argentina le pregunta a Sebastián por los rumores de un ‘falso enamoramiento’ entre Raw Alejandro y Rosalía y Camilo Echeverry y Evaluna Montaner.

“Ni Camilo ni Rauw están enamorados. Lo que yo me he dado cuenta por los años que llevo trabajando en la industria...”, son las palabras que dice el intérprete de Dos Oruguitas, mientras conversa con la presentadora argentina Susana Giménez en un restaurante, quien responde bastante asombrada: ““¿Es cierto lo que me dijiste? ¡No puede ser!”. Las críticas de los seguidores de Camilo y Rauw no se hicieron esperar. Y algunos usuarios en Instagram automáticamente creyeron las palabras de Yatra. Incluso comentaron que “son relaciones por conveniencia, es demasiado evidente”.

