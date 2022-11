¿Sebastián Caicedo podría revelar detalles de su separación con Carmen Villalobos?

Tras la separación Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo han decidido apostar al trabajo para salir adelante. Los dos están llenos de proyectos laborales y desde sus redes sociales comparten mucho de las cosas que están haciendo. Sin embargo, los seguidores de ambos aun no pueden dar vuelta la página y por ello buscan saber qué fue lo que pasó en verdad.

Hasta el momento, ni Carmen Villalobos ni su ex han querido hablar al respecto. Con escuetos comunicados solo confirmaron el final de su matrimonio, pero “por respeto” ninguno quiso revelar los detalles de lo sucedido. Pero ahora, Caicedo podría contar toda la verdad en un reality show. ¿Cuál será?

“Quiero trabajar en mi marca y mi negocio, muy pronto van a saber de qué se trata. No es fácil. Se vale soñar, pero no dejemos que nuestros sueños se vuelvan nuestras pesadillas”, informó en una entrevista reciente el ex de Carmen Villalobos. Asimismo, dejó en claro que tiene entre sus planes regresar al mundo de la actuación.

“Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad”, agregó Sebastián Caicedo hace un tiempo. Está claro que quiere tener hijos. Sin duda, sus seguidores aguardan ansiosos conocer más al respecto. Aunque hay algo que no pueden olvidar y son los detalles detrás de su divorcio.

Varios rumores indican que Sebastián Caicedo ha sido tentado para formar parte del reality 'La Casa de los Famosos' que se emite por Telemundo. Hasta el momento no hay nada confirmado al respecto, aunque el cuchicheo crece cada vez con más fuerza. Por el momento, el actor asegura que solo quiere concentrarse en su carrera, así que habrá que esperar si se suma o no al programa.

