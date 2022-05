Se suicidó la leyenda de la música country, Naomi Judd

Murió la leyenda de la música country Naomi Judd, la mitad del dúo The Judds, anunció su hija Ashley Judd el sábado. "Hoy, las hermanas sufrimos una tragedia. Perdimos a nuestra hermosa madre debido a su enfermedad mental. Estamos destrozadas", dijo Ashley Judd en un comunicado en Twitter. El publicista de Ashley Judd verificó la declaración.

“Atravesamos por un profundo dolor y sabemos que así como la amamos, ella fue amada por su público”, agregó el comunicado. "Estamos en territorio desconocido". Naomi y su hija, Wynonna, comenzaron a cantar juntas como acto profesional a principios de la década de 1980, y finalmente produjeron una serie de grandes éxitos, incluidos Mama He's Crazy y Love Can Build a Bridge.

Compartiendo varias imágenes de su madre y su familia, Ashley Judd ha querido agradecer todas las muestras de cariño que están recibiendo en este momento tan delicado. "Gracias por cada pensamiento, oración, mensaje, correo electrónico y expresión. Cada uno de nosotros está solo y está en comunión, roto y sostenido, protegido de nada y sostenido en todo. Es el comienzo de una vieja historia, vida y muerte, pérdida y vida. Sé libre, mi hermosa madre. Sé libre", escribía la actriz.

The Judds completaron lo que se anunció como una gira de despedida en 2011, pero anunciaron a principios de este año una "gira final" de 10 fechas que estaba programada para comenzar en septiembre. Actuaron juntas públicamente por primera vez en años a principios de este mes en los CMT Music Awards. El dúo estaba programado para ser incluido en el Salón de la Fama de la Música Country el domingo. En el transcurso de siete años, The Judds ganó cinco premios Grammy y tuvo 14 sencillos No. 1, según el Salón de la Fama de la Música Country.

¿Cuál era la enfermedad que sufría Naomi Judd?

La cantante padecía depresión . De hecho, la misma cantante reveló su condición y abrió su corazón en 2016 cuando publicó el libro River of Time: My Descent into Depression and How I Emerged with Hope. Allí habló de su lucha contra su delicado estado de salud y su depresión, explicó que fue tratada con medicamentos y terapia de electroshock. "Quiero que la gente sepa que la enfermedad mental no es un defecto de carácter, es una enfermedad apestosa”, reveló.