Sara Uribe envió mensaje a influencers y criticó el "contenido basura"

Instagram: @sara_uribe

Sara Uribe, una de las modelos más conocidas de Colombia, participó en una jornada ecológica de recolección de basura y siembra de árboles en Santa Marta, donde compartió con otras personalidades como Juan Duque y Carlos Díaz (El Borrego).

Según ella, el viaje con Green Souls la llenó de ‘bonita energía’.

Es por ello que la experiencia le sirvió para reflexionar sobre el tipo de contenido que se ve en redes sociales y dijo en sus historias de Instagram: “Me parece súper bacano estar acá, con compañeros muy bonitos, gente increíble que genera contenido de verdad, contenido de valor, contenido que no es tanta basura que se ve en redes sociales”.

(Sigue leyendo: Jhonny Rivera reveló por qué está alejado de las redes sociales: ‘Me siento atacado’).

El mensaje no quedó ahí, sino que arremetió contra algunos influencers sin dar nombres: “Algunas personas son muy egocéntricas, solo muestran los bienes materiales, que no es tan malo, muy bacano para el que lo tiene. Pero son de una pobreza, de una ‘riqueza pobre’. Muestran su casa y uno no sabe si la deben toda, muestran su carro y están endeudados hasta la coronilla, y a veces la gente ni siquiera tiene para el bus”.

Su opinión fue compartida por sus seguidores. Algunos añadieron que no estaban de acuerdo con quienes lucran “del irrespeto, de los malos modales y el mal ejemplo”.

Más noticias

Prima de Chyno Miranda habló de las enfermedades y adicciones del cantante

Hassam reveló detalles de su ausencia de la televisión colombiana

Sara Montoya habla de su relación con Sebastián Caicedo: ‘Lo adoro’