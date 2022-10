Sara Corrales lanzó contundente mensaje a quienes la critican por su acento

Sara Corrales es una actriz destacada en la pantalla chica de la televisión colombiana, como: ‘El señor de los cielos’, ‘Despertar contigo’ y ‘Vecinos’, después de esta última producción la paisa decidió salir del país.

Aunque se rumoraba que Sara había tenido un amorío con Robinson Diaz, mientras se grababa la novela, la actriz ha comentado en varias oportunidades que se mudó por trabajo y asegura que en el país azteca se encuentra muy feliz.

Sin embargo, Corrales ha sido muy criticada en sus últimas publicaciones, ya que ahora habla con acento mexicano y usa la jerga de dicho país, por esto sus seguidores le han dicho:

“Guaruras? Será escoltas. Ah, verdad que ya se le olvidó que nació en Colombia. No es que México no eras chévere... Pero hay que recordar de donde somos... Para no perdernos en el camino”, escribió un usuario en una de sus publicaciones.

Ante la ola de críticas, Sara Corrales decidió responderle a los seguidores “No se preocupe, bebé. Yo solita me encargo de no perderme en el camino. No se estrese. ¡Ah! Y tengo muy claro de donde orgullosamente vengo, no por unas palabras dejo de ser colombiana y llevar a mi país en alto, eso es mucho más que eso, besos”, mencionó.

