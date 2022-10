Salomé Camargo confiesa que accidente con menstruación en vivo fue falso

Instagram: @salomecf

Miles de personas tuvieron que ver con un ‘accidente’ que le ocurrió a la cantante Salomé Camargo en televisión nacional este 10 de octubre.

Durante su aparición en ‘Buen día Colombia’, del ‘Canal RCN’, su pantalón blanco se manchó de lo que parecía ser sangre por la menstruación. De inmediato, el programa se fue a corte comercial y al regreso se le vio con un pantalón diferente.

(Lee también: Video: Salomé Camargo pide normalizar la menstruación tras sufrir este accidente en vivo en RCN).

La joven utilizó sus redes sociales horas después y expresó: “Gente, lo sé, me manché hoy porque me llegó el período en pleno programa en vivo y me parece súper importante hablarles de eso y publicarlo… Algunos de los comentarios que he recibido son de vergüenza, otros en tono de regaño culpándome de lo que sucedió. Ninguna está libre de un accidente y esto que me ocurrió le puede pasar a cualquiera! ES NORMAL”.

Además, utilizó el hashtag #NormalicemosElPeriodo.

Pues bien, pasadas apenas 20 horas admitió que todo se trató de un ‘experimento social’: “Lo que vieron ustedes ayer fue un experimento que hicimos junto a Kotex para concientizar sobre el sangrado menstrual que es algo que todas las mujeres pasamos cada 28 días”. Como queda claro, fue planeado junto una marca de productos de higiene femenina y cuidado menstrual.

(Te puede interesar: Shakira tendría nuevo amor según Mhoni Vidente, estos son los detalles).

Por esta misma razón algunas personas le comentaron que se sentían engañadas, pues salieron en su defensa en un primer momento y todo fue una farsa.

A través de sus historias de Instagram ella dijo que es consciente de que va a recibir este tipo de comentarios y recalcó su intención: “Existe un tabú sobre este tema”, por lo que su intención era visibilizarlo aunque tuviera “muchísimo miedo”.

El tema de la educación menstrual es algo que en Latinoamérica y en todo el mundo lo vemos muy poco.

La marca, por su parte, publicó una serie de imágenes con datos sobre la menstruación y cómo afecta a las niñas a raíz de la desinformación.

