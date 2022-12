Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: ¿cómo inició su historia de amor?

Los rumores de romance entre Rodrigo de Paul (28) y Martina Stoessel (25)comenzaron en 2021, cuando el jugador de la Selección argentina comenzó a seguir en redes sociales a la ícono pop.

"Se empezaron a seguir en Instagram en octubre, que fue cuando comenzaron los rumores", aseguró Yanina Latorre, quien es muy cercana a la madre de Tini Stoessel, Mariana Muzlera.

El primer encuentro cara a cara fue en noviembre de 2021, específicamente en un asado en la Argentina. De Paul había viajado para jugar el partido por las Eliminatorias Sudamericanas frente a Perú y fue la oportunidad perfecta para encontrarse con su enamorada.

La química entre ambos fue perfecta y decidieron intercambiar sus números de teléfono para conocerse en profundidad. Luego volvieron a verse algunas veces más en la casa de la cantante para evitar ser vistos por la prensa y los fanáticos de ambas estrellas.

La cautela se intensificó debido a que el deportista se encontraba recientemente separado de su esposa, Camila Homs, quien había dado a luz hacía cuatro meses atrás a su hijo Bautista.

"En febrero estuvieron muy juntos, besitos, besitos, y cada uno a su casa. Ella vino acá hacer sus shows, que se cancelaron por la internación de su padre, que estuvo muy mal. Ella estuvo muy angustiada. Cuando Alejandro (Stoessel) se curó, ellos se quisieron volver a ver y se alinearon los planetas", relató la panelista de LAM.

Fue en este ínterin de marzo que no pararon de planear cómo sería su encuentro en Europa. A pesar de que tomaron todos los recaudos, los paparazzis tanto de Argentina como Europa se encontraban expectantes, y fue entonces cuando se captaron las primeras imágenes de la pareja disfrutando de unas vacaciones en Ibiza.

En junio de 2021 ambos decidieron confirmar el romance compartiendo una foto en las historias de Instagram del futbolista en la que podía verse la mano de Tini con un mate. "Buen día", escribió de Paul al costado de la imagen. Desde entonces no pararon de circular fotos de ambos juntos que explotan las redes sociales de amor.

Fue el pasado mes de julio en el que Rodrigo de Paul se animó a hablar sobre su romance y las grandes críticas que tuvo, vinculadas a un supuesto engaño a su ex pareja. “Tini es una persona muy querida. Yo le explico un poco del ambiente del fútbol, ella me explica un poco de su ambiente, de cómo son los fanáticos y cómo se movilizan. Por ese lado me pone muy feliz. Nosotros estamos bien, felices, se dijeron muchas cosas lamentablemente erróneas. Al principio uno dice, es un juego mediático”, aseguró en América Tv el jugador del Atlético Madrid.

Y agregó, “En este tiempo escuché tantas cosas… Siempre me mantuve en silencio porque a mí no me gusta todo eso. Todo lo que digo tiene un sustento detrás y lo hago con la mayor sinceridad posible. Yo estuve muchos años con Cami y en la convivencia muchas cosas se terminan y no por eso tiene que existir algo malo”.

