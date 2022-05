Roberto Cano ¡Un actor apasionado!

Te vemos actualmente en la serie Primate. ¿Qué tal la experiencia y cuál es tu personaje?

Mi personaje es ‘el Gordo’, y la experiencia fue muy chévere. Es muy rico trabajar con amigos, amigos que conozco de toda la vida, con los que he trabajado en muchísimos proyectos, con los cuales compartimos no solo muchas producciones, sino también muchas cosas de vida, de fiesta, de salidas de amigos, de ir a cine, ir a teatro, todo… y pues rico poder sentarse en el set y darse cuenta de que estamos muy parecidos a los personajes.

¿Qué tienes de parecido con tu personaje?

Pues, todo…Creo que es menor que yo, pero pues estamos como en las mismas, pasando por una etapa en la que no somos ni viejos ni jóvenes… La cabeza sí sigue como de 18 años, pero el cuerpo ya no responde igual (risas).

Llegas también a ‘Las Villamizar’, ¿en qué rol te veremos en este proyecto?

En Las Villamizar soy Bartolomé, el tabernero del pueblo, que para la época, que es 1800, pues es como si fuera el Twitter; él se entera de todo, oye los comentarios de todo el mundo, todo el mundo habla en la taberna, y como siempre piensan que los taberneros y los meseros son sordos, pero no; resulta que ellos se enteran de todo y de todos.

¿Cómo fueron las grabaciones de este proyecto?

Al principio muy complicado, casi todo fue muy difícil porque estábamos en plena reapertura de trabajo, muchas cosas de covid, mucho cuidado, muchos miedos también a la hora de grabar, de contagiarse… Pero bueno, se sacó adelante y creo que el trabajo fue muy chévere, se hicieron cosas muy bacanas. La historia es buenísima, entonces, vale la pena.

¿Qué ha sido lo más gratificante y qué lo más retador en tu carrera como actor?

Lo más gratificante, pues es mirar hacia atrás, y lo más retador, mirar hacia adelante.

¿Has descubierto algo nuevo en tu faceta como actor en épocas de pandemia?

Sí. Seguramente eso saldrá a relucir en algún momento, en algún personaje, un personaje que de pronto sufra de agorafobia, que no pueda salir a la calle, pues creo que vamos a entender y vamos a poder representar mejor una persona así, que no puede salir a la calle o que salió por primera vez después de un tiempo en una pandemia. Por lo menos todos los actores del mundo vamos a tener la herramienta para enfrentar ese tipo de personajes.

¿Cómo conquistan a Roberto Cano?

Al estilo de German Vargas Lleras.

¿Cuáles son tus actores favoritos?, ¿alguno de ellos te impulsó a seguir tu sueño?

Más que actores, tengo como personajes favoritos, por ejemplo, a Forrest Gump; me parece un personaje hermosísimo. Como que ese personaje muestra cómo puede cambiar el mundo a través de la inocencia y sin buscar nada a cambio, o solo por el amor… impulsado por el amor. Así, por encima, actores, Robert De Niro me parece maravilloso y sobre todo en comedia. Al Pacino. Daniel Day-Lewis es un monstruo. Colombianos, Andrés Parra me encanta, es sumamente bueno. Tappitan (Christian Tappan), obviamente, gran actor, gran amigo, gran compañero, todo.

¿Cómo definirías con tus palabras a un buen actor?

Que le crean lo que está transmitiendo.

¿A qué personaje de los que has interpretado en tu carrera te gustaría darle vida una vez más y por qué?

Yo creo que me gustaría volver a hacer Primate, por ejemplo, porque me divertí muchísimo grabando. Hay otros que no sé si me gustaría repetir, a no ser que sea una secuela, como Distrito salvaje o no sé… La esclava blanca, o El Capo, si hubiera habido una secuela de inmediato me parecería chévere, porque me pasó con La mujer del presidente, que hice la primera y la segunda, que fue como 18 años después. Ya obviamente no era tan chévere.

¿Cuál fue tu última imprudencia?

No, de eso si no puedo llevar la cuenta. Yo soy sumamente imprudente, no tengo filtro al hablar, digo las cosas como me van pasando y como las voy sintiendo, y a veces eso es muy complicado, sobre todo en un país donde no entendemos que otras personas piensan distinto.

¿Qué es eso que nadie sabe de ti?

Que soy muy reservado, y van a seguir sin saberlo, porque si no lo han sabido hasta ahorita, no lo van a saber.

¿A qué le tienes miedo?

No sé, pues más que miedo me molestan mucho, por ejemplo, las mariposas… De pronto a los gatos les tengo miedo, son muy raros, no me llaman mucho la atención.

¿Por qué lloraste la última vez?

No recuerdo haber llorado la última vez, sino cuando se murió mi abuela.