Reina Isabel II y la princesa Diana: detalles de su relación de principio a fin

La reina Isabel II y su nuera, la princesa Diana, eran más parecidas de lo que cualquiera pudiera pensar: ambas entregaron sus vidas al servicio público, eran fuertes a su manera y ambas se dedicaban a sus familias y amaban a sus súbditos por igual.

Pero la reina Isabel y la princesa Diana también eran muy diferentes. La Reina es seria, silenciosa y tradicional. Diana, en cambio, era moderna y franca. Lady Diana Spencer, una aristócrata con muchos vínculos con el árbol genealógico real, se casó con el hijo mayor de la reina Isabel II, el príncipe Carlos, en julio de 1981. Tuvieron dos hijos, los príncipes William y Harry. Después de varios años de un complicado matrimonio, Charles y Diana se divorciaron en 1996 y la princesa Diana murió al año siguiente.

Sin embargo, ¿cómo fue realmente la relación entre la reina Isabel y la princesa Diana? “Hay poca información de lo que sabemos sobre esta relación”, dice Arianne Chernock, profesora asociada de historia en la Universidad de Boston, quien habló para la revista Reader's Digest London, que se enfoca en la historia británica moderna y la monarquía. “Diana tal vez dijo demasiado, reveló bastante sobre su vida y sus sentimientos y emociones privados a la prensa. La Reina a lo largo de su reinado ha tenido un enfoque mucho más cuidadoso. En cierto modo, Diana llega a narrarnos la historia y a mostrarnos la verdad”, afirma.

¿Cuándo se conocieron la reina Isabel y la princesa Diana?

La reina conocía a Diana Spencer desde que era una niña. “Los Spencer eran una familia prominente con estrechos lazos reales”, dice Chernock. El padre de Diana era el asistente personal, del padre de la reina, el rey Jorge VI, y luego de la propia reina, Su abuela, era dama de compañía de la madre de Isabel.

La reina Isabel y el príncipe Felipe asistieron a la boda de los padres de Diana, y la reina es la madrina del hermano menor de Diana, Carlos. La princesa Diana nació y pasó su infancia en Park House, en los terrenos de la propiedad real en Sandringham, Norfolk.

El sitio web oficial de la familia real señala que, como vecinos, las familias se conocían desde hacía muchos años. “De hecho, la hermana mayor de Diana (Lady Sarah) salió brevemente con el príncipe Carlos antes de conocer a Diana”, dice Chernock.

La reina la aprobó, al comienzo

La reina pensó que Diana era muy adecuada para Carlos. "Ella tuvo una entrada triunfal y un gran éxito con la familia real, realmente se encariñaron con ella", dice Chernock. “Diana trabajó muy, muy duro para congraciarse con la Reina y ser la princesa que ella deseaba para su hijo, y lo hizo con mucho éxito”.

Pero este éxito luego fue contraproducente para Diana. “En retrospectiva, muchos argumentarían que ella no era su yo auténtico durante las primeras visitas, por lo que estaba más interpretando un papel al que aspiraba en lugar de ser ella misma”, dice Chernock. “Ella estaba trabajando muy duro para encajar. Era una chica de ciudad y fingía amar el campo. Hizo todas las cosas que se suponía que debía hacer, pero que en realidad no lo disfrutó”.

¿Cómo era la relación entre la reina Isabel y la princesa Diana?

Al principio, todo transcurrió sin problemas entre la Reina y Diana. “Sabemos que tanto ella como el rey Felipe pensaron que Diana era perfecta, basándose en esa experiencia al conocerla en Escocia y era muy aceptable”, dice Chernock. “Alentaron esta unión”. Aunque no eran exactamente cercanos, la Reina aprobó la elección de Carlos, o mejor dicho, aprobó a la mujer que creía que era Diana.

Si ella no hubiera dado su aprobación, la relación no habría seguido adelante. “Ella es muy hermética. En cuanto a Diana, es posible que haya comenzado a tener la sensación de que su vida no iba por buen camino. “Creo que después de su romance inicial en Escocia, comenzó a darse cuenta de lo complicada que sería la familia real y lo mal preparada que estaba para convertirse en un miembro de la familia”, dice Chernock.

¿Cómo se sintió la reina Isabel sobre el compromiso de Diana con el príncipe Carlos?

La reina tenía la sensación de que Diana podía manejar la vida real. La prueba adicional llegó, irónicamente, en la forma en que Diana pudo capear la tormenta de prensa y fotógrafos que pronto descendieron sobre ella, según un artículo de la revista Time de 1981, que anunciaba su compromiso.

La Reina había comenzado a presionar a Carlos para que le propusiera matrimonio, debido en parte a toda la atención de los medios, dándole un ultimátum para casarse con Diana para el verano de 1981 o no casarse. “La idea de que este romance durara un año más era intolerable para todos los interesados”, dijo la Reina, según Time. Y cuando ocurrió el anuncio público, la Reina estaba “radiante”.

Pero las cosas tomarían un giro más oscuro para Diana cuando se mudó a los apartamentos reales en el Palacio de Buckingham en preparación para la boda. “Diana quería más orientación y sintió que la reina podría habérsela ofrecido”, dice Chernock.

“Diana describió su experiencia como profundamente solitaria y deseó que especialmente las mujeres de la familia real hubieran sido más accesibles, más disponibles para ella”. Sin embargo, la Reina podría haber visto las cosas de manera diferente. “Ella puede pensar que era muy accesible, puede pensar que hizo lo que pudo, dado su papel y dados sus compromisos y limitaciones”, dice Chernock.

¿Qué pasó entre la reina Isabel y la princesa Diana después de la boda?

Después de la boda de Carlos y Diana, el 29 de julio de 1981, la Reina comenzó a confiarle a Diana responsabilidades reales, demostrando que tenía confianza en la capacidad de la nueva Princesa para llevar a cabo sus deberes oficiales. La primera tarea, en solitario de Diana, fue representar a la familia real en el funeral de la princesa Grace de Mónaco, que la reina le permitió asumir a pesar de que Carlos no esta de acuerdo y Diana terminó brillando y opacándolo.

“Parte del desafío para la Reina y especialmente para Carlos, era que Diana brillaba tanto, que eclipsaba a quienes la rodeaban”. El poder de estrella de Diana afectó más a Carlos cuando estaban de gira, pero también afectó a la Reina. "Sospecho que había un poco de tensión allí porque ella es la Reina", dice Chernock. “Había un pequeño baile complicado que probablemente tenían que bailar entre ellos”.

¿Cómo cambió la relación a medida que declinaba el matrimonio real?

El príncipe Carlos y la princesa Diana no coincidían desde el principio, y con el declive de su matrimonio, la relación entre la reina Isabel y la princesa Diana también empezó a complicarse.

Según Seward en The Queen & Di, la estoica monarca sintió que la emotiva Princesa era simplemente demasiado difícil de manejar. "Un lacayo dijo: 'La princesa lloró tres veces en media hora mientras esperaba para verte'. La reina respondió: 'La tuve durante una hora y lloró sin parar'".

Insatisfecha, fue entonces cuando Diana recurrió a la prensa; en la entrevista de Diana Panorama de la BBC de 1995 con Martin Bashir (quien recientemente se disculpó por usar tácticas engañosas para obtener la entrevista). Los miembros de la realeza, incluida la Reina, “pensaron que ella hablaba demasiado, no vieron que eso cumpliera con el protocolo real; cuánto reveló”, dice Chernock.

Aunque la Reina estaba "atónita" de que Diana revelara tanto públicamente, según Seward, tuvo que guardar silencio y no pudo responder a su vez con sus propios sentimientos. Sin embargo, el silencio sobre el asunto no ayudó a su causa.

¿Cómo se sintió la reina Isabel acerca de la separación y el divorcio de Carlos y Diana?

La reina Isabel no estaba encantada de que el matrimonio real se disolviera. “Creo que podemos suponer, en base a muchas conversaciones relacionadas que otros tuvieron, que (la Reina) no quería una separación; esto fue visto como algo peligroso para el trono”, dice Chernock.

La princesa Diana y el príncipe Carlos se separaron en 1992, pero como su separación se prolongó durante varios años, la Reina pensó que era hora de poner fin formalmente a las cosas. En 1995, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado de prensa: “Después de considerar la situación actual, la Reina escribió tanto al Príncipe como a la Princesa a principios de esta semana y les dio su opinión, apoyada por el Duque de Edimburgo, de que es deseable un divorcio temprano. El Príncipe de Gales también comparte este punto de vista y se lo ha hecho saber a la Princesa de Gales. La Reina y el Duque de Edimburgo continuarán haciendo todo lo posible para ayudar y apoyar al Príncipe y la Princesa de Gales, y más particularmente a sus hijos, en este período difícil”. Carlos y Diana se divorciaron en 1996.

¿Cómo reaccionó la reina Isabel ante la muerte de la princesa Diana?

Quizás el punto más bajo para la Reina a lo largo de su reinado de 70 años fue después de que Diana muriera en un accidente automovilístico, solo un año después de su divorcio del Príncipe Carlos. En lugar de regresar inmediatamente a Londres, desde Balmoral, para consolar a su gente, ella decidió quedarse en Escocia para atender a sus afligidos nietos, William y Harry, que acababan de perder a su madre.

El hecho de que Isabel permaneciera allí enfureció a sus súbditos y alimentó las teorías de conspiración sobre la muerte de Diana. "Creo que, en privado, probablemente fue un ancla mucho más solidaria para esa familia en su período de confusión de lo que se le atribuye", dice Chernock.

El príncipe William habló sobre esto en el documental de la BBC, Diana, 7 Days. “En ese momento, mi abuela quería proteger a sus dos nietos y a mi padre también”, dijo, recordando estar agradecido de haber tenido “la privacidad para llorar, ordenar nuestros pensamientos y tener ese espacio”. lejos de todos.”

William también dijo que ella “se sentía muy dividida entre ser la abuela de William y Harry y su papel de reina”. Recientemente resurgió una carta de Isabel a uno de sus ayudantes, que revela los sentimientos personales de la Reina sobre el fallecimiento de Diana. “De hecho, fue terriblemente triste, y ella es una gran pérdida para el país. Pero la reacción pública a su muerte y el servicio en la Abadía parecen haber unido a personas de todo el mundo de una manera bastante inspiradora. William y Harry han sido muy valientes y estoy muy orgullosa de ellos”, escribió la Reina.

“Creo que su carta fue una de las primeras que abrí. Las emociones todavía están tan mezcladas, ¡pero todos hemos pasado por una experiencia muy mala!” Una semana después de su muerte y la noche anterior al funeral de Diana, la Reina regresó al Palacio de Buckingham e hizo un raro discurso televisivo en vivo sobre la Princesa; un momento histórico para su reinado. Sin embargo, su transmisión fue “muy a instancias de Tony Blair, primer ministro en ese momento”, dice Chernock. “Creo que se le aconsejó, pero se mostró receptiva y vio que ese era el movimiento inteligente, y cedió”.

*Con reportería de la periodista Tina Donvito para Reader's Digest