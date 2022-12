Regreso de RBD: ¿por qué Poncho Herrera no participará?

Luego de varios días de incertidumbre, este lunes por fin fue despejada la incógnita y se confirmó el reencuentro musical de RBD , no como parte de la grabación de un programa especial, sino como una gira en la que este 2023 recorrerán los países donde lograron fama.

Los fans de la agrupación mexicana que de 2004 a 2009 traspasó las fronteras tras el éxito que alcanzó la telenovela Rebelde en la que actuó, se encuentran más que felices por esta noticia que ya se venía adelantando luego de que cinco de los integrantes borraron el contenido de sus cuentas oficiales en Instagram como una señal infalible.

Sin embargo, la alegría no es absoluta, pues uno de los intérpretes no estará presente en esta reunión arriba de los escenarios. Se trata de Alfonso Herrera, de 39 años, y quien no aceptó participar debido a que debe cumplir con otros compromisos laborales.

Pero quizá más importante que otros quehaceres en el espectáculo, es que él ha dicho que esa etapa en su vida quedó finalizada hace tiempo y que lo suyo nunca fue cantar, sólo le interesar actuar o enfocarse en otras vertientes.

Tras el anuncio de la gira Soy Rebelde World para 2023, Poncho, como también le llaman, se encuentra promocionando la película ¡Que viva México!, la cual es una crítica al momento que vive el país y lo que sucede en la política.

Recién compartió una entrevista en la que el cineasta Luis Estrada confirmó que será el próximo 23 de marzo cuando el filme llegue a las salas de todo el país.

Alfonso Herrera no sólo se ha enfocado en su trabajo sino que además compartió que estuvo al pendiente de la final del Mundial Qatar 2022.

En su cuenta de Instagram mostró su apoyo a Argentina y reveló que una cuenta de memes había perdido una apuesta con él, por lo que ahora deberían de pagarle.