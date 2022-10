Raphy Pina pelea con Don Omar: "La única acusación que doy por aceptada es la de ‘bocón"

Instagram: @raphypina / @donomar

Raphy Pina y Don Omar son dos hombres con una amplia carrera dentro del género urbano; el primero como productor, muy amigo de Daddy Yankee, de hecho, y el segundo como intérprete de reggaetón.

Sin embargo, en los últimos días se han visto envueltos en una polémica después de que Don Omar apareciera en el programa de entrevistas de ‘El Chombo’ aclarando por qué se alejó de Daddy Yankee.

Según contó, todo empezó por un problema con Raphy Pina: “Yo le dejo saber a Raphy que yo quiero hacer un concierto que se llame Don vs. Don. (...) En el que la primera mitad del show era explicit y la segunda era de música comercial”.

“Él ha tenido una buena relación con Yankee y cuando yo hablo del show me dice ‘vamos a meter a Yankee’. Yo le dije ‘¿tú no estás entendiendo que yo lo que quiero es hacer una última gira de conciertos de Don Omar?’”.

Luego, añadió que se tomaron decisiones respecto al show sin su consentimiento.

¿En qué terminó todo? En una tiradera entre ambos artistas que, al parecer, publicaron sin avisar a sus disqueras.

Pues bien, el puertorriqueño no se quedó callado y, a pesar de que cumple una sentencia por porte de armas, habló desde la cárcel.

Pina publicó una carta de intención en la que se aprecian los términos y condiciones firmados por Don Omar, siendo el primero que “las partes acuerdan asociarse para producir ‘Los insuperables’ que consiste de una compilación discográfica, reality show y series de conciertos masivos protagonizando como artistas principales a Daddy Yankee y Don Omar”.

“El plan de William Landrón (nombre real de Don Omar) era ploclamarse el rey, de verdad. Su único competidor de toda la vida es Yankee. Era el momento de dejarle saber a la gente que íbamos a derrotar a Yankee”, dijo Pina en un video que reposa en su canal de YouTube.

Dicho material dura alrededor de media hora, pero no fue suficiente, pues también publicó una fotografía en Instagram con la descripción: “De todas tus acusaciones la única que doy por aceptada es la de ‘bocón’, y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti”.

Así mismo, contradijo algunas de las afirmaciones de Don Omar. Por ejemplo, que fue él quien planeó todo el show. Según Pina, “Daddy Yankee dibujó la tarima con puntos” y se presentó a los ensayos durante un mes. El intérprete de ‘RX’ lo habría hecho solo el día anterior.

