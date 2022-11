¿Por qué le volvieron a cerrar la cuenta a Juanda?

Este domingo los seguidores del influencer y creador de contenido Juanda se preocuparon por su situación, además de su salud mental, puesto que su cuenta no aparecía en Instagram, a pesar de que había posteado cosas a lo largo del día; sin embargo, contrario a lo que muchos pensaron: que era un cierre voluntario, se trató de un cierre de cuenta por parte de la aplicación Instagram.

Según confesó, la noticia se la dio su amigo Sneider, con quien comparte apartamento, "Cuando iba a sacar a mis perras me dijo: oye Juan, ¿si viste que no aparece tu cuenta?", contó.

Además contó que esa había sido la gota que rebosó la copa pues había tenido una semana muy dura tras la muerte de uno de sus abuelos, "Parce, yo estoy vuelto mierda. Yo me tengo pesar en serio. No quiero llamar su atención, yo tengo pesar en serio", dijo el afectado.

Explicó que tras su ausencia de más de ocho meses de redes sociales, haber regresado no fue fácil para él, "Yo volví a redes, no para hacer videos de motivación, yo volví porque me hace feliz. Yo lo hago por diversión y estaba en un periodo de prueba conmigo mismo a ver si valía la pena... y me cierran la cuenta"

Según explicó, la razón para el cierre de su cuenta es que para Instagram, Juanda ofrecía servicios para adultos, "yo tengo una teoría, y es que como yo a veces digo: ¿Quién pa' Cu!3@r? y por eso lo toman de esa manera", confesó.

A raíz de eso, la noche del domingo, el influencer decidió abrir una nueva cuenta en esta red social, con la sorpresa de que llegó a casi 400 mil seguidores en menos de 10 horas. En ella hizo un en vivo donde contó cómo ha sido este proceso de creación e invitó a sus fanáticos a que también lo sigan en esta nueva cuenta.