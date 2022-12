Piqué y Clara Chia: rumor de matrimonio fue aclarado

La relación de Clara Chía con el futbolista Gerard Piqué sigue estando en el foco de los medios de comunicación, pues nadie sale del asombro tras el final de la relación del futbolista con la cantante Shakira, y todos apuntan a que se debió a la estudiante de relaciones internacionales.

Mucho se ha especulado sobre lo que pasa entre el futbolista y la exmesera, pues se ha dicho desde que terminaron a causa de Shakira, hasta que ya habrían llegado al altar.

Sin embargo, el programa del Canal 1 especializado en farándula llamado 'Lo se todo' se comunicó con el 'paparazzi de famosos' Jordi Martin, que se encargó de seguir la pista de cerca de Shakira y Piqué - y ahora de Clara Chía-, para que despejara las dudas al respecto.

El periodista aseguró que no es cierto que Chía y Piqué se hayan casado, pero que tampoco es cierto que hayan terminado, "no hay anillo ni siquiera pero ...Convive con ella, pero Piqué no le ha pedido matrimonio”, explicó.

