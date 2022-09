Piqué y Clara Chía fueron acorralados con preguntas sobre Shakira, ¿cómo reaccionaron?

Hace pocos días se supo que el futbolista Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía, estaban de viaje por la llamada ‘ciudad del amor’. La pareja ya no teme mostrarse en público y eso ha quedado claro tras la publicación de varias imágenes de ellos dos, tomados de la mano y besándose en un restaurante.

Hay quienes incluso hacen referencia a la serie ‘Emily in Paris’ para referirse a este idilio.

De vuelta a España fueron abordados por ‘Europa Press’ y el reportero le hizo varias preguntas a Piqué sobre la escapada a París, sobre su relación con Clara Chía y su separación de Shakira. Finalmente le dijo: “¿Cómo estás tú?”, pero el futbolista ignoró la interacción completa.

De hecho, solo se rió cuando cuando uno de sus fanáticos, al parecer argentino, se acerca y le expresa “qué hermoso que sos. En las redes sos lindo, pero de cara a cara sos más”.

La mujer, por su parte, prefirió caminar más rápido y evadir cualquier contacto con los periodistas. Es más, tampoco le dio la mano a Piqué ni hubo algún gesto de cariño.

Este es el video:

Recordemos que precisamente ayer se hicieron públicas las primeras declaraciones de la cantante colombiana Shakira tras su separación. En una entrevista para ‘Elle’ admitió que está pasando por la “etapa más oscura de su vida”.

Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzis acampando frente a mi casa 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?.