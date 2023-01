Piqué sí le habría pedido volver a Shakira, medios españoles tendrían prueba

Muchos comentarios ha suscitado la canción de Shakira junto al Dj y productor argentino Bizarrap, Session #53, donde la cantante barranquillera rompe el silencio sobre sus sentimientos frente al sonado rompimiento con el futbolista español Gerard Piqué, con quien llevaba más de 11 años de relación.

Una de las frases que más ha levantado ampolla -y que se dice que ha sido la que más ha molestado a la española Clara Chía, actual pareja del exjugador del Barcelona, y quién habría sido la causante de esta ruptura-, es "Yo, contigo, ya no regreso. Ni que me llores ni me supliquе'".

Muchos salieron a especular que la frase dicha por la cantante en su 'tiradera', podría tratarse de que Piqué, al verse descubierto con su infidelidad, le habría rogado -incluso con lágrimas a Shakira-, que le diera otra oportunidad.

Sin embargo, este martes, el paparazzi del programa de entretenimiento 'La Gorda y la Flaca', que además ha seguido de cerca los movimientos de la pareja y los pormenores de su ruptura aseguró que efectivamente, así fue, "Hemos tenido acceso a una información veraz de una persona del entorno directo de Shakira, que nos asegura que en abril pasado es la fecha en que ellos terminan su relación, pero un mes más tarde, Gerard, aún estando con Clarita, se arrepiente de haber dejado a Shakira y decide intentarlo de nuevo", dijo.

Sus 'lágrimas' y 'súplicas' no fueron suficientes según Jordi Martin, "Pero en ese intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo", explicó.

Por otro lado, el 'Paparazzi' explicó que si bien la canción ha afectado a la tercera en discordia, Clara Chía, “está ´tranquila´, aunque no esconde que un tanto saturada. Entiende que es el peaje que ha de pagar por ´haberse enamorado de Gerard’. Está bien arropada por su familia y fieles amigas, quienes se han convertido en su mayor consuelo y paño de lágrimas”, aseguró.

