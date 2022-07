Piqué rompió el silencio y habló del duro momento en medio de ruptura con Shakira

Instagram: @3gerardpique

La separación de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué continúa dando de qué hablar. Y es que el delantero del Barcelona dio unas deflaciones recientemente que dan una luz de lo que quiere para sus hijos.

En entrevista con ‘Nexes’, del médio catalán ‘Tv3’, dijo que tanto Sasha como Milan “viven con una presión excesiva”.

“Recuerdo que mi papá no me dejaba ganar nunca y en cambio, con Shaki a veces los dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran papás no conocidos, no teníamos esta presión”, explicó

Piqué dio a entender que dicha presión viene con la fama y el reconocimiento público del que la barranquillera y él gozan, pero reconoce que “es lo que es y han nacido con eso”.

Por otro lado, sus abogados le comunicaron a la prensa que en estos momentos difíciles previos al divorcio lo único que al futbolista le importa es “la tranquilidad y bienestar de sus hijos”.

